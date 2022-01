A las 9.30 abría sus puertas la unidad móvil de ADOS en Bertamiráns este lunes 17 de enero. La jornada se prometía de ajetreo para los especialistas desplazados aquí: 67 donantes con cita previa pero seguro que alguno más se presentará de forma espontánea, porque de media, al día suelen acudir ocho o diez más de los citados.

La de Santiago es una de las áreas con mayor índice de donantes, como nos explicaba el Jefe de área de Hematología de Ados: Carlos Areal. La nota en solidaridad aquí es de matrícula de honor: 94 donantes por mil habitantes, cuando la cifra recomendada está entre 40 y 60. Se nota el tirón de la comunidad estudiantil, porque si bien en el conjunto de la provincia de A Coruña se supera el mínimo, con 44, la media de la comunidad está por debajo, es de 39 en estos momentos. "Con la pandemia se registró una bajada de entorno al 4%" explica Areal, aunque en los últimos meses la tendencia es al alza.

Audio





"A veces impresionan catástrofes en otros países, cuando la solidaridad está a la puerta de la casa", insiste el responsable de Hematología de Ados.

Es algo que tienen claro las personas que se acercan al bus de donación: sentada ya tomando un refrigerio después de donar nos encontramos a Carla: es donante desde hace 20 años, prácticamente desde que pudo, a los 18. Acude siempre que la convocan y asegura que "siempre el trato es fantástico, están pendientes de ti: te sientes segura en todo momento". Ella vuelve cada cuatro o seis meses: "las noticias, las campañas..." la animaron a sumarse a la donación.

En el caso de Pastora, cuenta que empezó hace 30 años, "cuando las cosas eran distintas": un familiar necesitó una donación para una intervención, y desde entonces no ha parado. "A min, donar cada seis meses, como o fago a cotío, por que non o vou a facer", asegura. Y añade: "non podemos acordarnos só cando nos fai falta a nós". Pastora cree que "o problema é sobre todo de deixadez, porque de verdade que non se sinte nada".

Vídeo





Para ordenar la atención a los donantes se recomienda acudir con cita previa, en el teléfono 900 100 828, aunque no se le cierra la puerta a nadie. Gonzalo se encontró la movil de ADOS en Bertamiráns esta mañana y, como le iba bien por el horario de trabajo, se acercó aunque no había llamado: toca esperar unos minutos, pero él y su pareja contribuirán con su gesto solidario también hoy. "sempre quixen sen doador", asegura, e "sei que fai falta", por eso se animó hace ya 18 años a empezar a donar siempre que podía.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Desde ADOS recuerdan que la sangre tiene fecha de caducidad: se puede almacenar 42 días… y que el gesto solidario de donar apenas dura 10 minutos y es totalmente seguro. Además de que se emplea siempre material de un solo uso, las camillas se desinfectan después de atender a cada persona.

Diez unidades móviles recorren a diario la comunidad para ponérnoslo más fácil y hay además siete puntos de donación en las grandes ciudades. En la web ados.sergas.es o tecleando en el navegador ONDE DOAR podemos saber qué lugar nos queda más cerca y en qué horario nos van a atender. En estos momentos se necesitan sobre todo donaciones de los grupos A+ y 0+ y A- pero cualquier aportación es bienvenida.

Cualquier persona entre 18 y 65 años que tenga buen estado de salud, sin enfermedades infecciosas y sin síntomas respiratorios en estos momentos se puede acercar a unidad móvil: allí le realizarán una breve entrevista, unas pruebas también muy rápidas para comprobar nivel de hemoglobina y si todo está bien, a donar, así de sencillo, y así de necesario.