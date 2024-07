“15 segundos para deciros que hasta aquí llegó mi etapa como director del instituto Antonio Fraguas, pero nos vemos, porque sigo siendo profe de tecnología”. Carlos Encisa se despedía así de su público y en un canal donde los alumnos se mueven como peces en el agua, como son las redes sociales.





El IES Antonio Fraguas, en Santiago, tiene cuenta de Instagram. De impulsar las redes sociales del centro educativo se encargó el propio director. Carlos lleva al frente del equipo directivo desde el año 2016. Nos confiesa que ese cargo “desgasta mucho, porque es estar en medio de todo”. En un principio, se lo planteó como un mandato de ocho años y recuerda que renovó como director cuando comenzó el confinamiento y la pandemia: “El sábado todo el país se quedó en casa y yo me quedé… un momento, yo he renovado como director en medio de esto. Fue un momento complicado, todo el mundo está mirando para ti preguntando qué hacemos”. Esa etapa fue muy compleja, por los desafíos de la coordinación, por tener a casi 800 familias en sus casas y 70 docentes también y él coordinando la formación. También recuerda Carlos la vuelta, tras el coronavirus: “los geles, las distancias, las mascarillas… aquello añadió intensidad a todo esto”.

INSTAGRAM COMO CANAL DE COMUNICACIÓN CON LOS CHAVALES

Carlos Encisa ya conocía redes sociales como Instagram: “Soy boomer, pero no tanto, pero los alumnos estaban enganchados a eso y la distancia y videoconferencias nos metió a todos en eso y se me ocurrió crear la cuenta para explicar todo”. Y es que la primera retransmisión en directo de su perfil de Instagram fue en septiembre: “Para enseñar cómo era el instituto que se iban a encontrar, tuvo mucho éxito porque se conectaron unas 600 personas y quise aprovechar ese canal de comunicación directa”.

EL MENSAJE BREVE ES CLAVE

Encisa reconoce que las redes le han abierto una puerta para comunicarse con el alumnado: “El tiempo que te dedican a escuchar un mensaje es muy breve. En todas las publicaciones, la app te da una media de audiencia y aquello que dura más de 15 segundos baja la atención. He aprendido a que lo que tengas que decir, que sea breve”. Habla de mensajes, claro, si es una lección de historia, obviamente tiene que ser larga y detallada. Es la lección que ha aprendido este profesor: “Cómo decir lo justo para que no genere dudas, en poco tiempo”.

De toda esta etapa, Carlos Encisa se queda con esa cercanía con los alumnos: “Salí hasta de payaso, y aquello fue hasta polémico porque la gente decía… es el director, está perdiendo los papeles. Pero lo gratificante fue descubrir que los alumnos saben distinguir cuándo estás haciendo un rol y el otro. Y en el instituto, con la corbata, yo no he notado que me hayan perdido el respeto”.

Ahora se despide de esas funciones de director, pero no deja el centro. En el barrio compostelano de Fontiñas continuará como profesor, ahora ya raso, y de la asignatura de tecnología. Su despedida no ha dejado indiferente: “Se montó un poco de lío, con miles de reproducciones, pero lo que me gustó mucho son los mensajes que me mandan, son muy cariñosos”.

¿Qué pasará con la cuenta de Instagram del centro? La nueva dirección decidirá.