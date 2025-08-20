Detenido un segundo incendiaro en Santiago en apenas dos días por haber provocado al menos 5 fuegos

La Policía Nacional ha detenido en Santiago a un individuo al que se relaciona con al menos 5 incendios registrados en la zona urbana y periurbana de la ciudad en el último mes y que se habían registrado muchos de ellos, al lado de naves industriales.

Según informa la Policía Nacional, la investigación se enmarcó en los dispositivos de prevención e investigación del plan PLADIGA, que posibilitaron la coordinación con efectivos de la Policía Local y cuyas pesquisas permitieron la intervención de varios mecheros y cerillas en una bolsa y la identificación, por parte de miembros del grupo de patrimonio de la Brigada Local de Policía Judicial del presunto autor de, al menos, 5 incendios.

En algunos casos los incendios fueron en buzones exteriores de un edificio y contenedores de residuos urbanos en la zona centro de la ciudad, cuyos daños fueron valorados en más de 5.000 euros, así como en diversas zonas de matorral periurbano, limítrofe con naves comerciales.

Aunque más costosos fueron los trabajos para evitar la propagación de las llamas a edificios o estructuras de abastecimiento de agua, ya que fue necesaria la intervención coordinada de los servicios de bomberos y agentes forestales, utilizando motobombas forestales y vehículos nodriza, llegando en alguno de los incendios a quemarse 1.200 metros cuadrados de fincas.

El presunto autor de los fuegos fue identificado y localizado por la Policía en una zona de la vía pública donde dormía y se procedió a su detención, siendo puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Santiago.

Siendo así el segundo presunto incendiario detenido en la ciudad de Santiago en las últimas horas tras el joven de 17 años al que se responsabiliza con varios de los incendios registrados en los barrios de Vidán y A Rocha