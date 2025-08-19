Detenido un joven de 17 años en Santiago como presunto autor de hasta siete incendios forestales

La Policía Nacional ha detenido a un joven de tan sólo 17 años y al que se relaciona con la oleada de incendios que se ha venido registrando en los barrios de Vidán y A Rocha de la capital de Galicia en los últimos días y que han llegado a afectar a la entrada del Camino portugués de Santiago.

Según se recoge en un mensaje publicado en sus redes sociales, agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local de Santiago, procedían a la detención del joven como presunto autor de los hasta siete incendios registrados en estas zonas en los últimos 10 días y en los que ardieron una superficie de 1,36 hectáreas, obligando en todos los casos a un amplio despliegue de medios de bomberos y servicio contraincendios, además de generar una enorme alarma social en la zona.

Tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, ésta ha decretado el ingreso en un Centro de Internamiento de Menores del joven cuya identidad no se ha dado a conocer.

Además de estos barrios de Vidán y A Rocha, en los últimos días se han registrado otros incendios provocados y que han terminado en conatos en la zona de Meixonfrío y junto a la zona industrial del Polígono del Tambre y el cementerio de Boisaca que vecinos de la zona, aseguraban era autoría de un individuo que se daba a la fuga.

Sin que, por el momento, los investigadores hayan hecho relación de estos incendios con los que se achacan al joven de 17 años detenido en relación a los de Vidán y A Rocha.