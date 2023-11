Descuentos del 50% en el black friday de Santiago: "tiene que moverse la mercancía"

Descuentos del 30, 40 y hasta el 50 por ciento en muchos comercios de Santiago de Compostela por el black friday que se celebra este viernes. Algunos han extendido las promociones a toda la semana y eso se nota en la calle.

"Tenemos descuentos del 50% porque se tiene que mover la mercancía, la temporada ha sido mala", explica en Herrera en Cope Santiago la propietaria de un comercio de ropa que tiene ya el cartel de black friday desde el pasado lunes.

Algunos clientes llevaban ya semanas preguntando por las ofertas y en establecimientos que aún no las han puesto en marcha hay estos días trasiego de clientes mirando lo que pueden comprar el jueves o el viernes.

"Abrimos este domingo", recuerda otra comerciante, que destaca que las ventas del black friday representan "una parte importante de los objetivos mensuales".

Desde la Asociación de comerciantes Santiago Centro animan estos días a los clientes a aprovechar los "descuentos especiales" en los establecimientos que están adheridos".

?? Apúntate ao #BlackFriday do comercio local! Este #novembro non te perdas os descontos especiais nos establecementos do #EnsancheSCQ.



??Aproveita as mellores ofertas e coa mellor atención!!#comerciolocal#oteucomercio#santiago#compras



Colabora a #XuntadeGaliciapic.twitter.com/tMX8LRKoZV