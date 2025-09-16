Desarticulada una banda que extorsionaba a empresarios de Boiro (A Coruña) por supuestas deudas de más de 100.000 euros

La Guardia Civil ha logrado desmantelar una red de amenazas y lesiones que tenía como víctimas a varios empresarios de la zona de Boiro, en la provincia de A Coruña, aunque la identificación de los supuestos autores de estas extorsiones se ha producido a más de mil km. de distancia, en las provincias de Sevilla, Cádiz e Islas Baleares.

La investigación de la Operación FOELKA se inició en diciembre de 2024, tras la denuncia de un vecino de Boiro y empresario local que estaba siendo extorsionado para reclamarle una supuesta deuda superior a los 100.000 euros.

Las pesquisas revelaron que uno de los investigados, considerado el autor intelectual, habría contratado a otras dos personas. Estas se habrían desplazado desde la provincia de Cádiz hasta A Coruña para llevar a cabo las amenazas. Durante estos actos, se produjeron varios episodios de violencia, que resultaron en lesiones a la víctima y daños a su vehículo.

AMENAZAS Y AGRESIONES A FAMILIARES DE LOS EMPRESARIOS

Durante la investigación, la Guardia Civil descubrió que los mismos individuos también habrían amenazado y extorsionado a la hija de un segundo empresario de la zona y que éste, ante el temor a represalias, llegó a realizar varios pagos bajo coacción.

La colaboración entre los Equipos Territoriales de Policía Judicial de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Utrera (Sevilla) y Manacor (Islas Baleares) fue clave para el éxito de la operación.

La investigación ha sido dirigida por la Sección Única Tribunal Instancia Plaza 2 de Ribeira (A Coruña).