Dani, ex-toxicómano: "ahora tengo problemas pero los enfrento, no me tapo con una manta"

Según los datos del último Informe Europeo de Drogas, Santiago de Compostela es una de las ciudades de España donde más cocaína se consume. La quinta en el ranking, con 505 miligramos de cocaína por cada mil habitantes al día ¿Cómo lo saben? Por el análisis de las aguas residuales.

Detrás de las cifras, con todo, hay personas que viven un drama personal terrible. Dani tiene 46 años, vive en Santiago y lleva una vida normal. Trabaja como repartidor, tiene amigos y familia, hace deporte…en definitiva, es un gallego más, pero no siempre ha sido ahí.

Empezó a consumir drogas siendo muy joven y llegó un momento en el que se le fueron de las manos.

"Yo tenía 15 años, empiezas jugando y acabas dependiendo totalmente de las drogas o de otras adicciones", explica.

Su es muy similar al de miles de jóvenes en Galicia. Un estudio elaborado por Vieiros, una entidad que trabaja en la lucha y prevención del consumo de drogas en la Costa da Morte, alerta de que 6 de cada 10 adictos empezaron a consumir con solo 15 años.

La ayuda de Proyecto Hombre

La vida de Dani dio un giro en el momento en el que un amigo le habló de Proyecto Hombre. Ingresó en uno de sus centros terapéuticos y consiguió salir de las drogas.

"Lo hice con mucha motivación, empieza siendo duro porque uno llega de una vida totalmente desestructurada, sin normas, sin límites...y ahí te los empiezan a poner".

El antes y el después de Dani es increíble. De tener una vida desordenada y dependiente de las drogas, a ser uno más. Con su trabajo y sus amigos.

"Tengo amigos, me relaciono fantásticamente con mi familia, llevo una vida con problemas, como todo el mundo, pero ahora me enfrento a los problemas, no me tapo con una manta como hacía antes".

Se le nota el orgullo cuando cuenta su historia de superación.





