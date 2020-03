Daddy Yankie y Bad Bunny, primeras confirmaciones del festival O Son do Camiño

El festival O Son do Camiño confirma los primeros artistas, y manda el reguetón. Dos figuras de referencia de ese estilo musical como Daddy Yankee y Bad Bunny ya están contratadas, según avanza el periódico La Voz de Galicia. Algunas fuentes apuntan a que también podría haber ya un acuerdo con otro referente de la música latina como es el caso de Ozuna.

Las próximas semanas llegarán más confirmaciones, pero otros nombres que se están barajando para llevar la música al monte do Gozo los próximos días 17, 18 y 19 de junio son Liam Gallager (el cantante de Oasis) o los también británicos The Chemical Brothers, estrellas de la música electrónica desde los años 90.

Bad Bunny es otra de las primeras incorporaciones del Son do Camiño

En las próximas semanas se darán a conocer los artistas que llenarán de música los próximos 18, 19 y 20 de junio el Monte do Gozo de Santiago. El Festival O Son do Camiño se ha convertido en una referencia en el panorama musical nacional. En ediciones anteriores contaron con artistas como The Killers o Franz Ferdinand.

El festival celebra este año su tercera edición, a sólo unos meses de que empiece el año santo de 2021.