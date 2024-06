¿Cuánto cobra un jugador de videojuegos profesional?

En Galicia, el sector de la competición en los videojuegos no está especialmente consolidado como en otras comunidades, pero también tenemos clubes de gaming. Lúa Gaming, por ejemplo, lleva un año operativa.

Se trata de una empresa con su director deportivo, creadores de contenido o los propios jugadores. Lejos de lo que podamos pensar, los perfiles de esta empresa son heterogéneos, mayoría de hombres, aunque tienen también equipo femenino, con estudios de marketing y de diferentes edades. Van desde los 20 años, aunque hay jugadores de 17, a los mayores, que pasan de los 50.

El gallego que ganó por décimas de segundo una vuelta al mismísimo Max Verstappen Verstappen es conocido por ganar en la Fórmula 1, pero también compite en el mundo virtual. De hecho, entrena con simuladores y transmite por streaming. El simracing gana adeptos Paula Pájaro RivesA Coruña 10 jun 2024 - 11:41

En este club juegan en categorías profesionales de España. Son personas que se dedican a tiempo completo a este sector.

CUÁNTO GANA UN JUGADOR DE VIDEOJUEGOS

Así que desde Lúa nos dan la horquilla de cuánto puede cobrar un jugador de los populares e-sports. Nos contesta Hugo Botana, cofundador de Lua Gaming: “Depende de la liga. En la primera división de España el salario medio está en los 1.500 euros, pero el más alto está cerca de los 3.000 o 4.000 euros mensuales. Pero en Europa tenemos una liga como la Champions, para poder hacer un símil con el fútbol, hay sueldos de un millón de euros anuales”.

LÚA GAMING tiene como embajadores a Iago Aspas, Ana Peleteiro o el cómico influencer con 4 millones de seguidores en Instagram, Xurxo Carreño. En Lúa hay trabajadores contratados y jugadores que se dedican a echar partidas a tiempo completo.

Los fundadores de Lúa Gaming con Ana Peleteiro









LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Destacan que, al margen de su actividad con marcas o las propias competiciones, tienen una parte social y de educación, charlas en los colegios, lucha contra el cyberbullying o programas de inserción digital para personas mayores.

Hugo viene del mundo del marketing y vio en los videojuegos su futuro profesional. Insiste en que es un sector jugoso que conecta con un público que no se encuentra en medios tradicionales. Hugo todavía se acuerda de su primer videojuego: “Era uno de estrategia, siempre me gustó la estrategia a tiempo real, de gestión de recursos… Lo jugaba con mi padre, él me ponía a su lado y me enseñó a jugar al Age of Empires”.

Hugo insiste en la pedagogía como herramienta frente a adicciones: “No puedes darle a un niño un videojuego de guerra”. Existen alternativas divertidas y para toda la familia, así lo defienden desde Lúa.