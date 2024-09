Cristian, alumno de 5º de Primaria en Oroso (A Coruña): "Somos xa como unha familia"

Se acabó el silencio en los pasillos, las aulas, el patio, la huerta... del Ceip "Camiño Inglés". Algo más de 200 peques desembarcaron esta mañana en este cole de Sigüeiro de apenas diez años de antigüedad donde hoy todo parece, todavía más, de estrena. La matrícula ha aumentado un poco respecto al curso pasado,tienen quince estudiantes más en infantil, así que las aulas en las que disfruta y aprenden juntos el alumnado de tres, cuatro y cinco años son este septiembre cinco.

00:00 Volumen Compartir Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar COPE Iria Sánchez y alguno de los alumnos de infantil nos cuentan cómo arranca el curso

El alumnado de tres años se incorpora en jornada de adaptación, a partir de las doce y media, así que a primera hora no se escapa ni una lágrima y mandan sobre todo la ilusión, las ganas por volver a ver a los amigos y por "ir ao patio, porque hai casiñas para xogar". "Aquí non diferenciamos entre aprender e xogar" aclara la tutora de uno de los grupos, Iria Sánchez, que este curso se estrena además al frente del equipo directivo del centro. "Hai que dicir que é un traballo, sobre todo nestes meses últimos... tremendo na parte burocrática. Non temos administrativo e sería interesante tela en todos os centros. Pero se afronta con ganas..." asegura.

Iria es además de las que subraya el componente vocacional que tiene el trabajo docente: "nunca chegas a desconectar de todo, xa no verán estás pensando que cousas novas podes facer..." Lo que no falla, tampoco en este primer día, es el cuento: enseguida se mete a toda la clase en el bolsillo cuando coge un álbum ilustrado con una tortuga como protagonista. No sé quién se sabe mejor la historia... si la profe o los peques, que enseguida corean las respuestas. Me voy con el micrófono a otra parte, con la duda de si la pobre tortuga podrá dormir o no su siesta.

Lo mejor, volver a ver a los amigos

En el primer piso están la mayoría de las aulas de Primaria, donde están empezando a repartir las agendas para el nuevo curso. Santiago es uno de los alumnos de 5º que admite que le ha costado venir, pero sólo por el madrugón. A su compañera Marta le ilusiona sobre todo que van a trabajar con ordenadores en el aula, van a tener taquilla... En los dos últimos cursos de primaria no tienen un aula asignada al grupo, sino que se van moviendo por distintos espacios del centro donde se imparten las distintas disciplinas, así que es muy práctico contar con una taquilla en el pasillo, para dejar allí el material.

00:00 Volumen Compartir Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Cristian y Mohamed cuentan lo mejor de volver a clase

La mayoría del alumnado de Primaria lleva muchos años pupitre con pupitre de septiembre a junio... así que es normal lo que cuenta Cristian: "o mellor é volver a ver aos meus amigos, aos meus tutores, volver a traballar, como unha familia xa somos". Mohamed va un poco más allá, para él lo mejor del colegio "la mayoría de las cosas son buenas, sobre todo, cuando tienes que opinar sobre algo, te puedes sentir libre, es como que puedes dejar escapar lo que tienes dentro", asegura este rapaz, ojo... de 5º de Primaria.

00:00 Volumen Compartir Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Cope La radio escolar es uno de los proyectos que lleva años en marcha

ENTREVISTAS A LITO EL DE LA PANORAMA Y A FERNANDO SIMÓN

Entre los recursos educativos que pondrá en marcha un curso más el "Camiño Inglés" está Radio U, una radio que lleva años funcionando con la colaboración voluntaria del alumnado. Tienen un programa semanal, los lunes, en el que repasan la actualidad deportiva local. Francisco Ávila, uno de los profesores implicados en este proyecto, cuenta que en "O máis alto do Podio", que así se llama el espacio, tienen cabida desde "os biberóns de fútbol ata os maiores do Sigüeiro, que aquí en Oroso hai moitos deportes, os nenos e nenas distribúense para poder traer os resultados da fin de semana, escriben un pequeno guión... e facémolo no recreo e emitímolo nun podcast". Además, anualmente convocan un certamen de entrevistas: individualmente preparan las preguntas que le gustaría hacer a un invitado y de entre todas las que se presentan, se selecciona la mejor y se intenta conseguir que se haga realidad. Por "Radio U" han pasado voces del periodismo gallego, como Kiko Novoa, de la música, como Guadi Galego, Lito, el cantante de la orquesta Panorama... hasta el epidemiólogo Fernando Simón, que atendió a los escolares, claro... en la pandemia.

El curso 24/25 tendrá como hilo conductor en el Ceip "Camiño Inglés" el Proxecto Sorriso, con el que trabajarán desde distintos ámbitos, las emociones. El arranque hoy no podía ser más prometedor.