Se ha desvelado ya uno de los secretos mejor guardados del festival O Son do Camiño, que organiza la Xunta los días 13,14 y 15 de junio en el Monte do Gozo, como previa al próximo Año Santo de 2021. El nombre de los artistas se hizo público ya hace semanas, faltaba por saber cómo se distribuían el cartel de cada uno de los días de conciertos.

Después del éxito de los abonos para los tres días a precio reducido este viernes, día 15 de marzo, se ponen a la venta las entradas para cada una de las jorandas por separado. El precio es de 49 euros más gastos, los interesados deben darse prisas visto el éxito que tuvieron los abonos.

Iggy Pop actúa el sábado en O Son do Camiño

EL JUEVES, LA ELECTRÓNICA DE DIE ANTWOORD

Los asistentes al festival el jueves van a poder disfrutar de la electrónica vanguardista de Die Antwoord como cabezas de cartel. También actúan ese mismo día Bastille, Richard Ashcroft, Dimitri Vegas & Like Mike, Beret, Royal Republic, Graveyard, Second, The Zombie Kids, Kitai, Molina Molina y Alice Wonder.

BLACK EYED PEAS, EL VIERNES

En viernes lo más destacado va a ser Black Eyed Peas, pero generan también mucho interés Rosalía, Bloc Party (performing 'Silent Alarm'), W&W, Iván Ferreiro, Varry Brava, Elyella, Shinova, Marem Ladson, Hard GZ, Cariño e Igloo.

IGGY POP, CABEZA DE CARTEL EL SÁBADO

En la jornada del sábado los organizadores optan por el rock clásico de Iggy Pop y la electrónica pop de David Guetta. Antes se subirán al escenario Vetusta Morla, The Hives, Ayax y Prok, Bad Gyal, Full, Familia Caamagno, Baiuca, Mordem, Ortiga y Eme DJ.