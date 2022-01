Confinada en su casa de Santiago por culpa de una escalera catalogada

En COPE Santiago hemos puesto el foco en la rehabilitación de la zona histórica, a raíz de la reactivación del registro municipal de solares. Nos preguntamos si resulta fácil rehabilitar en Compostela, así que hemos recogido varios testimonios de los vecinos de la zona.

Roberto Almuíña es presidente de la Asociación de Vecinos de Fonseca, de la zona monumental de Compostela. Haciendo repaso de las complejidades de las reformas en el casco histórico nos cuenta el calvario de una vecina en silla de ruedas, residente en la zona de las Huérfanas. Sucedió hace años, pero la situación no ha cambiado: la mujer falleció "confinada" en su hogar, sin poder salir libremente por una cuestión de accesibilidad. Su escalera estaba catalogada y no recibió nunca el permiso para poder construir una rampa que le facilitase la vida, que le permitiese entrar o salir de su propia vivienda. Roberto nos lo contaba, indignado: "La señora ya murió, pero durante años estuvo recluida en su casa por la escalera catalogada del portal. Parece que esa escalera es sacrosanta... no se podía cambiar. No puede ser que una señora estuviera condenada a no poder salir de su casa".

La señora murió y la rampa nunca se construyó en la Rúa das Orfas, de Santiago



Almuíña insiste en lo sangrante de este caso particular: "Esa escalera correspondía a una época, hoy estamos en otra, lo que no puede ser es que la señora estuviera condenada por el Concello, por Patrimonio o por quien rayos fuera porque la escalera gozaba de protección. La señora murió y la rampa nunca se construyó y los que allí residen tienen que bajar los escalones, espero que ninguno tenga que usar silla de ruedas porque se verá igualmente condenado". Roberto es tajante con este caso: "Si la escalera está catalogada y es tan importante que la lleven para el museo de la ciudad".

DOS AÑOS DE PAPELEO

Otro caso es el de Paloma, residente en la Rúa da Conga, también en el casco monumental de Compostela. Hace añosquiso instalar un ascensor en su edificio: "Parecía como si hubiésemos puesto un ascensor en la Catedral". Así resume el papeleo y el proceso tortuoso que tuvo que sufrir para poder hacerlo. Esto le ocurrió hace años, pero la reforma, en su caso, la va haciendo poco a poco, debido a lo costoso que resulta. "Mi hermana, el año pasado gastó más de 20.000 euros solo en los balcones y alguna ventana". Su hermana vive en su mismo edificio, pero en el piso superior. Ella, este año, ya lleva invertidos más de 14.000 euros en cambiar algunas ventanas, no todas, porque recuerda que los criterios estéticos son estrictos y, además, no todas las empresas realizan este tipo de obra: "Tienes que esperar a la licencia, a los informes... y que la persona te lo haga, que no te la hacen todas porque son ventanas que hay que copiar, esto es muy caro, la restauración de rejas también lo es. En mi caso han sidodos años". Dos años es lo que ha tardado en conseguir empezar con los arreglos de algunos elementos.

Roberto Almuíña recuerda que el Ayuntamiento de Santiago contempla bonificaciones para la energía solar, pero el plan especial impide cualquier instalación en la zona histórica. "Y a mí me llama la atención el IVA en la rehabilitación. La obra nueva tiene el reducido del 10%, pero una reforma, con materiales caros, tiene que pagar el 40%, esto no es de recibo".

LISTA LARGA DE INMUEBLES DETERIORADOS EN LA ZONA HISTÓRICA

El cine Yago lleva tiempo con la ventana abierto, nos recuerda Almuíño, un edificio que mete agua y humedad a los inmuebles adyacentes. Pero también señala las grietas en la fachada de los almacenes Olmedo, en la Rúa Nova en el edificio de los Irlandeses llueve tanto dentro como fuera y se le cayó el escudo de la parte superior de la fachada.

La lista es larga, por desgracia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES DE SANTIAGO

Desde el Ayuntamiento de Santiago han reactivado el registro municipal de solares. Los inmuebles que se inscriben aquí son los que acusan fuerte deterioro o están en estado ruinoso. Si los propietarios no se ponen manos a la obra, estos edificios pueden salir a subasta pública. En la actualidad hay 123 en esas condiciones en la zona monumental de Santiago y sus alrededores.

El arquitecto municipal, Carlos Bóveda, nos cuenta que en la capital de Galicia nunca se ha llegado a la subasta de un edificio porque el proceso es largo antes de llegar a ese extremo. Además, se le hacen varios requerimientos a los propietarios.

Audio Carlos Bóveda, arquitecto municipal de Santiago





PARKING DE LA PLAZA DE GALICIA, PARA LOS VECINOS

Desde la Asociación de vecinos de la zona histórica de Santiago recuerdan que la concesión del parking de la Plaza de Galicia termina en 2023. ¿Cuáles son los planes del gobierno municipal para este aparcamiento? Almuíña recuerda que hay un déficit de plazas de estacionamiento para quien opte por residir en el casco antiguo y solicita que esas plazas sean para los vecinos y comerciantes de ese entorno. Se conseguiría, así, frenar la sangría de población en esta zona histórica de la ciudad.