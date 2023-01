El Concello de Santiago no descarta que la iniciativa privada reactive la Sala Yago

¿Te acuerdas de haber ido a ver alguna peli a la Sala Yago? El edificio imponente en plena rúa do Vilar sigue viendo la vida pasar. Desde el Concello de Santiago alegan que su estado no es ruinoso, pero sí la comunicación con la propiedad es fluida con constantes requerimientos para evitar que el deterioro siga in crescendo.

En este sentido, el departamento de Urbanismo ha requerido a la propiedad que quite los paneles que habían colocado en los soportales para evitar que se instalen aquí personas sin hogar. En lugar de esto, proponen desde el Ayuntamiento la instalación de una reja típica de la zona monumental y esperan que los propietarios cumplan con este requerimiento. Sería, eso sí, un elemento provisional, hasta que el edificio tenga salida y uso.

También han de realizar los propietarios las reparaciones en la cubierta obligadas para evitar que los problemas vayan a más y reponer los balcones. La semana que viene deberían empezar con esas actuaciones, según nos contaba la concejala Mercedes Rosón: "Son unas galerías de fundición que, en su momento, fueron desmontadas por el riesgo que corrían, pero tenían que restaurarlas y el plazo termina la semana que viene para empezar con esas obras"

¿Qué futuro le espera a la Sala Yago? Desde el Concello no descartan que, si aparece una oportunidad, la propia administración local junto a otras entidades, puedan hacerse con el inmueble, aunque tampoco cree imposible Rosón que la iniciativa privada sea quien reactive el uso del edificio. Aquí se permiten usos socioculturales: "Ante cualquier oportunidad que pase por delante de nosotros no descartamos (adquirir el edificio). No descartamos tampoco la iniciativa privada, que sería muy interesante. Y eso puede pasar, yo cada día que pasa tengo más claro que puede haber una iniciativa que permita recuperar el edificio para ese uso que tuvo".

RECUERDOS DE LA SALA YAGO

La Sala Yago era un cine en la planta baja y primera planta y las superiores eran residencias. En COPE Santiago hemos hablado con vecinos y comerciantes de ese entorno en la Rúa do Vilar.

Mari Nieves, mítica comerciante de la Sombrería Iglesias, nos contaba su experiencia, de entrar con medias sobre los calcetines. Le parece una pena el estado actual del inmueble. También recogíamos la memoria de Agustín, del Paradiso.

Audio Mari Nieves y Agustín comparten sus recuerdos de la Sala Yago