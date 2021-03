Cómo quedan las restricciones por el covid en Galicia desde este viernes

Galicia va recuperando poco a poco la normalidad tras la tercera ola de coronavirus. Los datos de la pandemia han mejorado notablemente desde este viernes la mayoría de los gallegos mejora en la desescalada, tanto en movilidad como en acceso a la hostelería, que solo va a estar cerrada en Soutomarior, en la provincia de Pontevedra.

Una de las principales novedades de la desescalada de la tercera ola fue en Galicia el cierre conjunto de áreas sanitarias, de modo que cuando se decreta los ciudadanos pueden moverse entre concellos de su áre,a pero no entrar o salir sin justificación.

Pontevedra y A Coruña continúan en esa situación, pero desde este viernes Ferrol se abre y por lo tanto sus habitantes van a poder viajar a cualquier parte de Galicia que tenga incidencia similar a la suya.

En la práctica para la inmensa mayoría supone poder ir a gran parte de Galicia de las áreas sanitarias de Lugo, Ourense, Vigo y Santiago.

El único concello en riesgo alto de la zona es Cariño, que solo podría moverse a otros concellos de riesgo alto (una decena en toda Galicia).

✅ Sanidade decreta a apertura da área sanitaria de Ferrol



❌ Permanecen pechadas as áreas sanitarias da Coruña e Pontevedra



�� Todas as medidas entrarán en vigor ás 00,00 h do venres 5 de marzo



�� https://t.co/wnQOKHIWgOpic.twitter.com/nr3opNEF8X