¿Cómo está la "humanización" de Milladoiro?

El gobierno local de Ames confía que este 2022 sea el del sí definitivo a la humanización de MIlladoiro: que el Ministerio de Fomento habilite por fin la partida que convertirá la Avenida Rosalía de Castro en una calle de dos carriles de circulación, con vegetación central y aceras más anchas.

Que lleguen de una vez los dineros, unos 13 millones de euros, estima el concello amiense, para mejorar canalizaciones y habilitar el famoso enlace del polígono industrial de Novo MIlladoiro con la autopista, de forma que no sea preciso recurrir a la rotonda de la N 550, que ya no puede absorber más tráfico, sobre todo en hora punta. Todo está pendiente de una nueva reunión con el ejecutivo central, después de la celebrada a finales de octubre pasado, a la que el actual alcalde acudía acompañado por el anterior, José Miñones, ahora en su papel de Delegado del Gobierno.

Entre tanto, se anuncian otras obras de "humanización" para el principal núcleo de población del municipio, con cargo a los presupuestos de la Diputación de 2021: se trata de una inversión de algo más de 100.000 euros, para mejorar accesibilidad con intervenciones en rampas, vados, pasos de peatones, aceras y pavimentos. Habla el concello de "crear una ruta accesible para atravesar a pie el centro de la localidad", algo que sin duda agradecen los residentes en Milladoiro, que tienen muy clara además una gran carencia del núcleo: la falta de zonas verdes.

SIN ZONAS VERDES, ¿CÓMO SE VA A QUEDAR LA GENTE?

Lourdes es una de las vecinas que cuenta a Cope Santiago que eligió MIlladoiro para no estar en el centro de Santiago, pero "si no tienes donde pasear, adiós a la tranquilidad". La proximidad a la capital de Galicia marca el día a día en esta población de más de 13.400 habitantes, según los datos publicados por el INE en 2019.

Porque para muchas de estas personas, Milladoiro no es realmente lugar de residencia, "no hacen vida aquí, sino en Santiago", nos dice Carmen, responsable de una tienda de ropa infantil: sus días fuertes de venta son los "lunes y martes: los sábados por la tarde ya no abro, porque aquí no se queda nadie, no hay un parque donde ir a pasear, esto es un ladrillo y queda desierto, claro..."

Y la consecuencia de ese "no hacer vida" en el barrio lo notaron de forma más dramática todos los pequeños negocios que han ido cerrando en los últimos años en Milladoiro. Sobre todo se puede constatar de nuevo con un paseo por la calle principal, Rosalía de Castro: allí resiste el taller mecánico de Juan: asegura que el problema no está en los precios de los alquileres, que salvo alguna excepción, son mucho más competitivos que en Santiago. En su opinión, ayudaría que hubiese más zonas de aparcamiento y menos de carga y descarga "y yo no sé dónde hay tanto que descargar", asegura. Y eso hace que la gente "acabe por irse a los centros comerciales". Con todo, reconoce que los dos años de pandemia han sido "un boom de cierre de establecimientos" a su alrededor.

Hace tres años que los vehículos de más de 30 toneladas están obligados a coge el desvío de As Galanas y evitar el paso por el centro de la localidad: sin embargo hay residentes y comerciantes de Milladoiro que siguen apuntando al tráfico como uno de los problemas que lastra a esta población y reclaman incluso la instalación de radares. Yolanda tiene un comercio en la vía principal y asegura que hay días que siguen notando como vibran los escaparates al paso de algunos camiones que bajan "mangados". "Un radar de los fijos, no móvil".

La mirada, de reojo, en Bertamiráns: "algo más cálido, Milladoiro es muy frío, es todo carretera y carretera...falta cariño" pide esta comerciante que lleva quince años con la puerta de su establecimiento abierta.