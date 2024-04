¿Cómo cambiará el acceso de vehículos al casco histórico de Santiago con los bolardos inteligentes?

Quien pase por la zona histórica de Santiago seguro ha reparado en unos bolardos inteligentes. Llevan dos años instalados, pero no han empezado a funcionar. Lo harán en las próximas semanas. No lo han hecho antes por problemas con el software que utilizan, y es que no eran compatibles con el de la Policía Local. Subsanado esto, estos dispositivos controlarán mejor el acceso con el coche al casco monumental.

Hasta ahora, quien necesite acceder con un vehículo a esta zona tiene que tener una autorización y, si el acceso es puntual, un permiso que solicita a tráfico del Concello. Pero en estos momentos, en el ayuntamiento de Santiago están en pleno proceso de renovación de tarjetas. Hasta el 30 de abril está abierto el plazo y los bolardos inteligentes se pondrán en funcionamiento una vez el proceso esté concluido y de manera progresiva. Será a lo largo del mes de mayo y habrá periodo de adaptación.

PARA QUE SON LOS BOLARDOS DE LA ZONA HISTÓRICA DE SANTIAGO

Pero, ¿para qué sirven esos bolardos? Pues para mejorar el control de los vehículos que acceden a la zona monumental. Los bolardos pueden medir el peso, la matrícula, el color, el modelo o el tipo de vehículo que accede… y todo el sistema con cámaras de vigilancia también permitirá estudiar sus recorridos dentro del caso histórico compostelano. En la actualidad, hay 1.500 tarjetas de acceso a la almendra, pero esa cifra no es realista, en el gobierno local dicen ser conscientes de que hay gente que tiene una matrícula vinculada que ya no es válida o que ya no cumplen con las condiciones. Así que todo este proceso se hace para tener datos actualizados antes de que los bolardos estén operativos.

Los vecinos agrupados en la asociación FONSECA se muestran escépticos ante una medida que les va a controlar más: el sistema será menos flexible y el recorrido de entrada a la zona y salida, obligatorio. Tendrán un itinerario marcado: "Esto hace que los que antes recorrían 750 metros, ahora se vean obligados a hacer un itinerario de 1940 metros en coche. Si esto se hace para mejorar emisiones… hay algo que falla". Nos explica Roberto Almuíña, presidente del colectivo, que ve en estos itinerarios una contradicción si se trata de sacar tráfico de zonas complejas. Ahora tendrán que pasar por zonas donde hay terrazas o conciertos autorizados en verano.

Tampoco les gusta la rigidez de la medida. La sensación es que lo hace unos días era válido o pasable, ahora ya no: "Lo que van a introducir los bolardos con las fotos de multas es un nuevo elemento de recaudación y no una manera de resolver los problemas de la ciudad".

Y, ¿cómo les afectará a los comerciantes? En el reparto el acceso es libre de 7 de la mañana a 10:30. Pueden entrar vehículos de menos de 3.500 kilos. Lo que mudará es el mayor control

Audio Comerciantes y hosteleros opinan sobre el acceso de vehículos a la zona monumental de Santiago





Desde comercios como el de Elena, en la Plaza do Toural, aseguran que muchos camiones y furgonetas están fuera de hora estacionados, a veces tapando los escaparates de los negocios, así que ella aplaude que el concello sea más estricto en el control de los accesos: "A veces les llamo la atención... que tu trabajo no impida que yo pueda hacer el mío. Yo estoy de acuerdo con que restrinjan el horario de entrada".

Sobre todo desde la pandemia, muchos han notado este menor control en la entrada de los vehículos, lo que choca con el interés de proteger el patrimonio.

Incluso hay quien cree que habría que establecer horarios más madrugadores: lo apunta Carlos, hostelero en la rúa do Vilar: "Los locales son pequeños y no tienen almacén... tendría que ser de siete a nueve". Él mismo reconoce que es complicado… porque además no toda la hostelería levanta la persiana a la misma hora. En uno de los restaurantes a la entrada de la rúa do Franco nos explican que ellos sí tienen una persona a primera hora para recoger la mercancía, pero no en todos los establecimientos es así.