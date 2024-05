Colas para entrar en la biblioteca en Santiago: "¡En la Conchi sí que se estudia!"

Rozando el mediodía, la entrada de la biblioteca más popular en Santiago, la “Conchi”, en el Campus Sur recuerda mucho al acceso a un local de ocio, casi más que a un lugar de estudio intensivo. Desde finales de abril tiene horario ampliado, de ocho y media de la mañana a doce de la noche.

Los habituales aseguran que para encontrar un buen sitio en alguna de las salas es necesario llegar antes de las ocho y media, y los fines de semana adelantar a las ocho la espera en la cola porque la Concepción Arenal es de las pocas que abre en festivos. Sofía está con el proyecto fin de grado en Educación Infantil y nos saca de la duda: "aquí sí que se estudia, pero lo que pasa es que coincidimos casi todos en el horario de descanso, entre las once y doce, y entonces parece que no hacemos nada, pero sí". Asiente junto a ella Paloma, estudiante de Derecho. "Sí que se estudia un montón, la gente viene aquí porque el resto de bibliotecas cierran a las ocho y media" "Al ver a tanta gente estudiando sí que te concentras más" añade," y también hay momentos de descanso y socializar".

Es la biblioteca favorita no solo de muchos estudiantes de la USC, también de los que preparan oposiciones o la ABAU, que María tiene a la vuelta de la esquina. Ella y varios compañeros de 2º bachillerato en el Xelmírez I ya venían aquí el año pasado, pero este curso y sobre todo, en las últimas semanas, "la Conchi" se ha convertido en su segunda casa. Hay una sala con microondas a disposición de los usuarios, así que no vuelven a mediodía a comer, sino que hacen una pausa, socializan y comen algo y vuelta a los apuntes. " Eu tiven que despertar ás sete porque veño dende lonxe, porque si non, xa non collo sitio" asegura María. "Normalmente quedo ata as nove da noite", explica esta aspirante a Criminóloga.

LA "PEQUEÑA FAMILIA NOCTURNA" DE MARÍA

Cuando la fecha del examen se acerca y la pila de apuntes parece no tener fin, hay quien opta por estudiar de noche en la sala disponible 24 horas en Derecho. A caballo entre tercero y cuarto de este grado está otra María, que asegura que "a las diez de la noche ves el cambio entre los que vienen a estudiar de noche y los que llevan todo el día... está muy guay, es una pequeña familia nocturna... también depende de la dinámica que lleves, cuando estás metida en exámenes ya te da igual las horas de sueño, a Red Bull y café!" A su lado, Gema, estudiante de último año de Farmacia, es de las que prefiere "la Conchi": "la de Derecho no está tan insonorizada, los baños están dentro de la sala y escuchas continuamente entrar y salir... estás en filas de sillas y tienes que levantarte a dejar pasar a la gente, ...y no hay enchufes en las mesas".

Desde la Universidad aseguran a Cope que muy puntualmente la ocupación es del 100% incluso en el Campus Sur, y que cuando es necesario se amplían plazas de estudio en la facultad de Bioloxía, habilitando espacio en aulas, como ocurre en Derecho, pero sin apertura nocturna.

Además, han habilitado a través de la red social X una cuenta en la que se pueden consultar las plazas disponibles: eso sí, se actualiza la información los fines de semana y festivos, porque durante la semana se puede consultar directamente en cada centro dónde hay espacio para estudiar.

Otro lugar muy concurrido estos días está en la cafetería junto a la biblioteca: Jose es uno de los camareros y cuenta que allí notan también el cambio de rutinas en época de exámenes, porque hay menos afluencia en horas intermedias y más gente que se queda a comer. "Peituga de polo, milanesa, calamares... é o que máis sale, pero tamén bocadillos, hamburguesas". Anima a quedarse allí, además de la cercanía al lugar de estudio, el precio del menú, que con la tarjeta universitaria permite tomar dos platos, postre y agua por 6,50€. En "el Seu" son testigos de los apuros, pero también de cuando pasa por fin el mal trago: "cando acaban os exámenes, ronda de cervezas, xúntanse quince ou vinte... sí que se nota, sí"





