Cinco días de fiesta en Porto do Son

Porto do Son celebrará desde este sábado sus tradicionales Festas na Honra da Virxe do Carme, para lo que la Comisión de Fiestas ha preparado un amplio programa que se extenderá hasta el miércoles. Cinco días en los que las orquestas serán las grandes protagonistas musicales, aunque buena parte del programa girará en torno a las celebraciones religiosas y gastronómicas.

De hecho, serán las jornadas del domingo con la tradicional procesión marítima y la del lunes con la Sardiñada no campamento do Loreto las que vuelvan a concentrar a un mayor número de vecinos y visitantes, sin olvidar el cierre con una gran sesión de fuegos de artificio en la medianoche del miércoles, 11 de septiembre, que el concejal de Xuventude y Acción Cultural sonense, Juan Francisco Pouso, animaba a disfrutar "desde el campo de la sardiñada", ya que se anuncia una gran sorpresa que, "por el momento, no podemos desvelar".

ORQUESTAS EN DOS ESCENARIOS

En el apartado musical, serán grades orquestas como París de Noia o Panorama las que protagonizarán las noches y madrugadas festivas, junto a otras ocho que se repartirán escenario. Y es que, como se viene haciendo en los últimos años, se ha decidido que cada noche se repartan las actuaciones entre la Plaza de España y la explanada portuaria, repartiendo así el ambiente por todo el casco urbano de Porto do Son.

GRACIAS A LA COMISIÓN DE FIESTAS

Juan Pouso no ha dudado en agradecer el esfuerzo que ha realizado en estas últimas semanas la Comisión de Fiestas, ya que "a uno de agosto no había ninguna comisión y sólo el compromiso de los vecinos que han decidido dar el paso permite que, un año más, se celebren unas fiestas que son del pueblo y para el pueblo", aunque también reconoce que desde el ayuntamiento se han apoyado a la Comisión en todo lo que se ha requerido.

BUENA METEOROLOGÍA

Arrancan así cinco días de fiesta en los que, además, la previsión meteorológica es de buen tiempo, con cielos despejados y temperaturas que llegarán a los 27 grados este fin de semana, aunque de noche bajarán a los 17, por lo que no sobrará un jersey o chaqueta para disfrutar de las Fiestas del Carmen en Porto do Son.