La Catedral de Santiago nos ofrece un recorrido virtual o una visión impresionante de su reloj

Estar confinados no significa que no podamos descubrir y disfrutar de nuestra riqueza patrimonial, incluso jugar con ella y verla muy de cerca gracias a las nuevas tecnologías. Esto lo saben muy bien en la Catedral de Santiago, que llevan haciendo un gran esfuerzo de digitalización de sus fondos.

Con el decreto del Estado de Alarma debido a la crisis sanitaria, la Catedral compostelana tuvo que cerrar sus puertas al público. No obstante, se han querido acercar a cada una de las personas aisladas que quieran seguir disfrutando del patrimonio. Puedes seguir visitando el templo de modo virtual. Para hacerlo, pulsa aquí.

También han puesto a disposición del público las audioguías para móvil que llevan funcionando ya algunos meses y están disponibles gratis mientras dure la alarma sanitaria. Estas herramientas permiten realizar una visita a través de imágenes de alta calidad acompañadas de audios en cuatro idiomas diferentes desde nuestro teléfono.

Se trata de hacer un recorrido virtual y acceder a lugares que en estos momentos, debido a las obras de rehabilitación que siguen en el templo, no están accesibles a las visitas convencionales. La propia web del templo va ampliando también sus contenidos de consulta con una muestra de la digitalización de piezas que están realizando.

En las últimas horas también comprobábamos el resultado de la digitalización y modelado en 3D del "Santiago Peregrino" de Geoffroy Coquatrix, que se custodia en la Capilla de las Reliquias.

