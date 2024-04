El carrito de helados de Manolo vuelve a la calle en Santiago: "Soy heladero y vendedor de helados"

Entre tantas opciones dónde escoger, a veces es complicado… Antes eran cuatro o cinco sabores, ahora hay de todo. Pasa con los cafés, los yogures y hasta los helados.

En Santiago, especialmente en la zona histórica, las heladerías han proliferado en los últimos años. Con la llegada de más turistas, especialmente en época alta, se ha notado el aumento de demanda y las largas colas para hacerse con un cucurucho. Además de los locales, en pleno casco histórico llama la atención el carrito de Manolo Prieto. Es casi patrimonio de la ciudad, toda una institución en la capital de Galicia. Él empezó con su padre y lleva algo más de medio siglo en el oficio. En otoño e invierno es común verlo con su asador de castañas en forma de locomotora y, en época de calor, con sus carritos de helados. Uno, en Porta Faxeira y el otro, que atiende su mujer, en plena Alameda de Santiago, a la entrada del parque emblemático de Compostela.

UN HELADERO POPULAR

Nos dice antes de la entrevista que él no es solo vendedor de helados, es heladero. ¿Lo mejor de su profesión? El trato con la gente… en pandemia lo notó y su casa se convirtió en "una cárcel". No sabe cuándo se jubilará… hasta que el cuerpo aguante: "Estar al aire libre, el contacto con la gente... es fundamental. Hay gente que viene no solo a comprar helado o las castañas. Hay gente que viene a decirme algo, contarme cosas... así que mientras tenga salud, ahí seguiré". Y es que aunque tiene dos hijos jóvenes, no sabe si tomarán el relevo.

A Manolo lo verás las tardes de primavera-verano, siempre que el tiempo lo permita, a partir de las cuatro de la tarde. Aunque vive en Concheiros, es casi más vecino del casco antiguo que de donde tiene su vivienda, por las horas que pasa aquí.

LOS SABORES QUE MÁS TRIUNFAN

¿Cuál es el sabor que más vende? Pues aunque te puedes llevar helado de café, de pistacho o de dulce de leche… en su carrito gana la tradición: vainilla y chocolate. Manolo reivindica su forma de trabajar, que ahora ya no se lleva tanto porque es más laboriosa: "El secreto sencillo es usar buena materia prima. Por ejemplo: el helado de pistacho, si lo haces con una pasta de pistacho normal, que de pistacho solo lleva el nombre, pues es un heladito. Ahora, si lo haces con una buena crema de pistacho, ¡Caramba!, pero te vas, a lo mejor, al triple de precio". La diferencia se nota: "no todo es ganar dinero".

Manolo no lleva la cuenta de los kilos de helado que puede fabricar en una temporada, pero sí reivindica su manera de producir el producto. Sus helados podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que los ha probado toda la ciudad… y también muchos turistas que vienen y repiten.