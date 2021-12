Cae el clan de los Fanchos, grupo criminal de lancheros "muy activo" de la Ría de Arousa

La Guardia Civil acaba de asestar otro golpe al narcotráfico en las costas de Galicia, con la desarticulación del clan de los "Fanchos", conocida banda de "lancheros" con origen en una conocida estirpe de narcos de la Ría de Arousa asentados en la comarca coruñesa del Barbanza, en un operativo con el que se considera desarticulado "un grupo criminal tremendamente activo, con contactos y reconocido prestigio entre las organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína a gran escala y con la capacidad e infraestructura necesarias para introducir en las costas gallegas importantes cantidades de esta sustancia".

Aunque ya hace semanas se tuvo conocimiento de la detención de varios de los miembros de los Fanchos, entre ellos el hijo del histórico narcotraficante de Boiro conocido como "O Presidente", no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido los detalles de la Operación Arantes que ha concluido con la detención de cuatro personas, en Boiro y en la vecina localidad barbanzana de A Pobra do Caramiñal, y el decomiso de 18 kg de cocaína.

LARGA Y COMPLEJA OPERACIÓN

Según informa la Guardia Civil, "desde hace tiempo, el análisis de distintos indicadores apuntaban hacia un incremento en el tráfico de drogas por vía marítima, principalmente cocaína, que las organizaciones conseguían introducir en la península utilizando embarcaciones ligeras, de alta velocidad con las que acudían a unas determinadas coordenadas, fijadas de antemano, en las que desde un barco nodriza se traspasaba la droga a la “narcolancha” que luego se dirigía a tierra, arribando en alguna de las muchas playas o calas existentes en la costa gallega en la que poder realizar la descarga de la mercancía con la debida seguridad para evitar su detección".

Es ahí donde arranca la investigación que se centra en "identificar y localizar" a los individuos, patrones de embarcaciones de alta velocidad, que podrían estar ofreciendo sus servicios de lancheros a este tipo de organizaciones criminales.

Y rápidamente el foco se pone sobre el citado clan de los Fanchos, después de que uno de sus miembros, con antecedentes por tráfico de drogas, fuera el indirecto protagonista de una denuncia por desaparición.









LA DENUNCIA DE UNA DESAPARICIÓN, CLAVE PARA LOS INVESTIGADORES

Fue el pasado mes de mayo cuando la denuncia de una famila arousana por la presunta desaparición de uno de sus miembros, que no había regresado a casa tras haber salido a la mar 30 horas antes, puso a los investigadores sobre la pista.

Una salida al mar que hizo en una jornada con muy malas condiciones meteorológicas en una travesía que, al parecer, se alargó más de lo esperado, lo que suscitó el nerviosismo de la familia por lo que le pudiera haber pasado, saltando poco después a los medios de comunicación que especularon, incluso, con una posible desaparición involuntaria por un posible ajuste de cuentas entre bandas de narcos. Pero no fue así.

De hecho, el desaparecido llegaba con compañía poco después hasta el puerto de O Pindo, en Carnota, donde se llevó la sorpresa de comprobar cómo los estaban esperando los investigadores del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil que comprobaron que el patrón de la lancha no iba sólo, sino que estaba acompañado por dos integrantes del clan, junto a un ciudadano de origen búlgaro.

Que podría ser quien ejerciera de "notario", es decir, el encargado de certificar por parte de la organización responsable de la droga que se cumplen las condiciones pactadas en una descarga de droga que, en este caso, o bien se habría producido un poco antes, o bien no se realizó.

Y es que, a pesar de que la embarcación no se encontraba cargada en esos momentos, se localizó un doble fondo con gran capacidad de carga, no hayándose ni rastro de las artes de pesca que los tripulantes justificaron como objeto de su prolongada salida a alta mar, en una embarcación no apropiada para ello y en unas condiciones meteorológicas adversas.









LANCHEROS MUY ACTIVOS A PESAR DE LA VIGILANCIA POLICIAL

Tras este episodio de mayo los investigadores decidieron mantener una estrecha vigilancia sobre los sospechosos que, a pesar de ello, siguieron preparando nuevas descargas de cocaína.

De hecho, se comprobó durante varios meses "cómo se hacía uso de varias embarcaciones de alta velocidad, las cuales dejaban amarradas en distintos puertos de la Ría de Arousa para dificultar que pudiesen vincularlos con ellas", mientras que las reuniones mantenidas entre los investigados "se desarrollaban siempre extremando las medidas de seguridad, aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar para evitar ser vistos mientras permanecían juntos".

Y todo esto mientras desarrollaban "una vida aparentemente normal y monótona, con la que pretendían pasar desapercibidos ante investigadores y la sociedad", muy diferente "de la vertiginosa actividad que demostraban en la mar".

DESENLACE DE LA OPERACIÓN ARANTES EN NOVIEMBRE

Todo esto nos lleva hasta el pasado 14 de noviembre, cuando dos de los investigados abandonaron en una de sus lanchas la ría de Arousa, "intentando aparentar normalidad" aunque, al dirigirse hacia alta mar, hizo saltar las sospechas a los miembros del EDOA de que pudieran dirigirse a realizar una estiba de cocaína y posterior descarga. Como así fue.

El dispositivo que se montó en coordinación con el Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de A Coruña permitió detectar la llegada de la embarcación pocas horas después, cuando fue vista entrando en la ría en dirección a la playa de A Corna, en la costa de Palmeira del ayuntamiento de Ribeira.

En dicho lugar, otro de los integrantes del clan les esperaba "acercándose hasta la orilla a su llegada para poder alcanzar la mochila que desde la embarcación le arrojaron y que procedió a esconder en el monte próximo", mientras la lancha abandonaba la zona en dirección al fondo de la ría de Arousa.

Ante la sospecha de que la mochila contuviese algún tipo de sustancia estupefaciente se procedió a la identificación del individuo y registro del lugar hasta que se consiguió dar con el escondite de la mochila y comprobar que contenía unos 18 Kg de cocaína, por lo que este individuo fue detenido, al igual que, poco después, los tripulantes de la embarcación que no contaban con que en el puerto de Vilagarcía de Arousa les estaban esperando varios agentes de la Guardia Civil que procedieron a su detención.









BÚSQUEDA FRUSTRADA DE MÁS DROGA E INGRESO EN PRISIÓN DE LOS FANCHOS

Tras estas detenciones se realizaron registros en sus domicilios y en la embarcación, "siendo aprehendidos sofisticados medios de comunicación satelitales, que supuestamente utilizarían durante la singladura para contactar con los tripulantes del buque nodriza u otros miembros de la organización en tierra".

Además, y ante la posibilidad de que hubiesen fondeado alguna otra partida de droga antes de su llegada a la costa, los buceadores del GEAS con base en A Coruña inspeccionaron varias zonas por las que había navegado la embarcación a su regreso, sin haber encontrado nada más.









Las diligencias instruidas, detenidos y efectos incautados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Núm. 1 de Ribeira, cuyo titular acordó el ingreso en prisión de los cuatro detenidos en esta operación que ha desarticulado, de momento, la actividad delictiva de la banda de lancheros barbanzana de los "Fanchos".