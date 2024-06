Bomberos de Galicia rescatan en calzoncillos a unos jóvenes atrapados en el río Tambre

Era este pasado domingo, 9 de junio, cuando la plácida tarde de la que disfrutaba un grupo de jóvenes en el maravilloso entorno natural del río Tambre en Ponte Maceira, sito en la localidad coruñesa de Ames, estuvo a punto de convertirse en una tragedia después de que la balsa de recreo sobre la que iban fuera arrastrada por las fuertes corrientes, tirando al agua a sus tres ocupantes que quedaron, uno de ellos herido, agarrados a unas rocas en medio del río.

Advertidos los servicios de emergencia, unos de los primeros en llegar hasta el lugar fue una dotación de cuatro miembros del Parque comarcal de Bomberos de Santa Comba que, informados de la incidencia "ya durante el trayecto estuvimos evaluando la situación y cómo podíamos hacer para sacarlos de allí porque apenas llevábamos un par de cuerdas y una camilla".

Quien nos lo cuenta es Pablo Fadeville, bombero de esta dotación y que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, no dudó en quitarse todo su traje profesional y, ya en calzoncillos, lanzarse al agua para junto con sus compañeros, rescatar a los tres jóvenes, dos chicas y un chico. Algo que finalmente lograron aunque para ello carecieran del más mínimo material para este tipo de emergencias en el agua.

HERIDAS E HIPOTERMIAS POR FALTA DE MATERIAL

"Es la tercera vez que realizo un rescate en el agua en calzoncillos", nos cuenta Pablo, en referencia a su experiencia personal que comparte con otros compañeros en alusión a ocasiones anteriores en las que los bomberos de los parques comarcales han tenido que acudir a llamadas de emergencia con vidas humanas en riesgo y a las que se han tenido que enfrentar sin neoprenos, escarpines, gafas o tubo de buceo.

Y es que si el rescate de este domingo se realizó "ahora que es junio y sufriendo alguna herida leve", Pablo recuerda otros donde hubo que lanzarse al agua en ropa interior "en diciembre para sacar del interior de un coche a un hombre que había quedado atrapado tras caer su vehículo al agua y que dejo a algún compañero con hipotermia".

Por lo que insiste en reclamar a las administraciones públicas responsables del Consorcio provincial de Bomberos, es decir, diputación de A Coruña y Xunta de Galicia, que "atiendan a esta petición que llevamos más de 10 años realizando y a la que nunca se le ha hecho caso".

Una falta de material que extiende a otro tipo de situaciones como la falta de herramientas neumáticas que permitan levantar tractores con personas atrapadas y que provoca que sean los propios profesionales quienes decidan e improvisen cómo actuar ante una situación de riesgo para la vida de las personas.

Y que puede conllevar poner en riesgo al vida de los propios rescatadores, en este caso, los bomberos.

ENFRENTAMIENTO ENTRE COMPAÑEROS

Situaciones que, según reconoce Pablo, provocan "tensión entre los propios compañeros y una guerra casi personal entre nosotros porque hay muchos que insisten en que no deberíamos intervenir", aunque en su caso asegura que "si los propios rescatadores que llegamos a un punto no intervenimos, no sé..., a mí no me da el cuerpo para quedarme quieto" ante emergencias en las que están en peligro vidas humanas.

Una falta de material para actuaciones en el agua "que es tan solo la punta del iceberg" porque se suma la falta de protocolos y entrenamientos para afrontar estas situaciones "en incendios en viviendas o en excarcelaciones de atrapados en vehículos... cogemos y hacemos lo que creemos que debemos hacer porque no tenemos ni procedimientos ni protocolos: no tenemos nada", afirma este bombero del parque comarcal de Santa Comba que extiende esta situación "no sólo al resto de los parques de A Coruña, tampoco en los de Lugo, Ourense ni Pontevedra".