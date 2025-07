Blanca Millán, pregonera del Apóstol 2025: "Mis recuerdos son de unas fiestas familiares, algodón de azúcar y paseos por la Alameda de Santiago"

Ni el día que va a dar el pregón en las fiestas de su ciudad se toma un respiro Blanca Millán: atiende a COPE Santiago apenas nueve horas antes de subirse al balcón del Pazo de Raxoi...entrenando. "Casi mejor mantener la rutina... y así aguanto mejor los nervios", confiesa la deportista.

Ésta es la primera vez que va a acudir al pregón del Apóstol, porque normalmente no suele estar en Santiago en estas fechas. Dice que está acostumbrada a desenvolverse sin problema ante una cancha a tope de gente, como las que han acompañado a las jugadoras del Baxi Ferrol esta temporada... pero lo de hablar para la gente en el Obradoiro aún no sabe qué tal lo llevará: "hasta que esté en el bacón y vea que no pasa nada, sí que estaré un poco más nerviosa".

Para preparar el pregón que dará a las nueve y media ha pensado "en la trayectoria que llevo, en todo o que me ata a la ciudad y un poco en mi carrera, en los momentos que me ha traído y como me ha hecho como persona"

Patricia Iglesias Turistas y peregrinos no saben que empiezan las fiestas

Aunque últimamente no ha podido disfrutar mucho de las fiestas por sus compromisos deportivos, asegura que sí guarda muy buenos recuerdos del Apóstol: " la familia, los paseos que nos dábamos por la Alameda, las atracciones... Mi hermana y yo siempre queríamos ir a por algodón de azúcar, a los conciertos"

Este Apóstol Blanca sí que "juega en casa", así que posiblemente volverá a disfrutar de la fiesta a tope.

apóstol 2025: entre el deseo y la sorpresa

Los puntos neurálgicos de la celebración están ya listos: las atracciones instaladas en la Alameda, escenario preparado también en la Praza da Quintana... Algún turista despistado preguntaba esta mañana "qué va a pasar hoy aquí" al ver el estrado y las cantinas habilitadas entorno a la plaza: al enterarse de que comienzan las fiestas grandes de Santiago, echaban cuentas a ver cuántos días van a poder disfrutar. "Vamos a estar aquí hasta el 24 así que, creo que sí, haremos algo". Los de casa o que trabajan o estudian en Santiago, sí que están al tanto: Noelia, vecina de Noia, asegura que le encanta el Apóstol: "yo creo que un poco el ambiente de noche es de lo mejor, sobre todo la noche de los fuegos... es que te lo pasas pipa!". Carmen también es disfrutona del Apóstol, en familia: "venimos hermanos, familiares que están aquí o fuera, vamos a la misa, damos una vuelta por aquí... me gusta mucho, sí".

Patricia Iglesias La Praza da Quintana acoge esta noche el concierto de Biznaga

El Apóstolo 2025 comienza hoy viernes y concluirá el 31 de julio. Toda la programación la puedes consultar aquí.