"Estaba en una situación apurada y en la pública no me daban cita hasta seis meses después", "al principio esperé un mes y medio para una cita con un psicólogo y luego me derivaron a psiquiatría y fue otro mes y medio de espera"...Demoras, pero también seguimiento insuficiente o consultas que duran apenas unos minutos son algunas de las quejas que refieren las personas que necesitan ayuda para afrontar el sufrimiento psicológico. ¿Hay escasez de profesionales dedicados a atender nuestra salud mental? ¿O algo está pasando para que la demanda se haya incrementado exponencialmente?

El Colegio de Psicólogos de Galicia, con motivo del último Día de la Salud Mental, calificaba de "inasumible" la espera que se está registrando en nuestra comunidad para recibir atención especializada. La media en Galicia es de apenas cinco psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, aunque hay áreas sanitarias, como la de Pontevedra, que están incluso por debajo de ese ratio. El mínimo exigible es de doce.

Esta misma institución subrayaba con los datos del finales del año pasado los hasta doce meses de espera para una primera consulta de adulto en el área de Santiago, medio año para población infanto-juvenil en la de Vigo, o intervalos de hasta nueve meses entre citas para adultos, once meses meses para niños y jóvenes también en el área viguesa. El Plan de Saúde Mental aprobado por la Xunta tras el covid supuso una inyección de más de 80 millones de euros... pero se revela, por el momento, insuficiente.

"Acabas yendo a la privada, porque después de meses, te en atienden cinco minutos porque hay una cola tremenda en la sala de espera..." Es otro de los testimonios a pie de calle que recogíamos en Cope y que reflejan que quien no ha demandado ayuda conoce a alguien que sí la ha necesitado para superar un problema de salud mental.

Audio





"COLAPSO EN LA PÚBLICA, PERO EN LA PRIVADA TAMBIÉN"

No sólo en la sanidad pública, también en las consultas privadas es complicado a veces encontrar una cita. Lo comprobamos en Coidadosamente, el gabinete del que es co-fundadora la psicóloga Belén Montesa: cuando arrancaron, eran dos especialistas y ahora cuentan con siete más.

Ella es de las que piensan que la pandemia ha desencadenado problemas de salud, sí pero...: "algunas personas se rompieron con el estrés de la pandemia y la postpandemia, pero es más estructural, del tipo de sociedad que estamos viviendo" Belén Montesa ve algo positivo en que se visibilice el sufrimiento psicológico que antes estaba estigmatizado, pero "la competitividad, la soledad... no van bien para la salud mental".

Con varias décadas de experiencia tanto en la atención a pacientes como participando en programas de prevención y promoción de la salud mental, Montesa señala como "preocupante la clínica del vacío... la falta de un proyecto ilusionante, que enganche con la vida, sea deportivo, social... Nos preocupa mucho lo que tiene que ver con la ideación suicida, las autolesiones" Ahí detectan lo "grave en estos momentos", más allá de los "malestares de la adolescencia clásica"

Subraya que hay en estos momentos una visión "muy negativa de la vida, el cambio climático, las crisis geopolíticas... pero los adultos tenemos la responsabilidad de plantearles a los jóvenes que la vida es un proceso y que claro que hay posibilidad de adaptarse a los diferentes cambios con los recursos que cada uno tenemos"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Y cómo afrontar esta situación? Belén Montesa apuesta por recuperar los espacios de encuentro, tanto en la familia como en la escuela: "muchas veces no hay momentos de tranquilidad, de escucha, de encuentro con otros seres humanos... lo afectivo es lo más efectivo" Esos "faladoiros, son muy estructurantes", insiste.

AlertaMontesa de que la realidad cada vez más "figital" en la que vivimos (física y virtual) nos lleva a una vivencia muy fantasiosa, y que sin esos lugares de encuentro es también más difícil forjar compromisos.

¿Cómo saber cuándo es necesario pedir ayuda? "Nos gusta plantearlo desde el sufrimiento psíquico, cuando una persona está sintiendo que hay algo que le está bloqueando, que repite patrones que causan dificultades en su vida, en las relaciones con los demás... A veces el propio cuerpo nos habla, es la alarma de que algo está pasando mal... otras es el entorno el que le dice yo no te veo bien" explica. Porque es cierto que "la vida es atravesar duelos y superar pérdidas, pero cuando vemos en ese sostener que está costándole mucho, o le vemos bloqueado, lo mejor siempre es consultar, para comprender"