El Belén de Conxo abre sus puertas este sábado y ya van 79 años ininterrumpidos en la Navidad de Santiago

La actuación del Orfeón Tradicional de la Colexiata so Sar pondrá este sábado la nota musical de la apertura del Belén de Conxo que un año más, y van 79 consecutivos, la familia Otero y Moreira hace posible en esta parroquia de Santiago de Compostela gracias al trabajo de Paco Otero, hijo del iniciador de esta tradición que su padre Francisco comenzó en 1946.

Y que está íntimamente unido a la celebración de la Navidad en la ciudad compostelana al ser ya muchas las generaciones que han pasado por este pequeño establo, reconvertido en belén articulado y que con más de 1.100 figuras y 1.800 puntos de luz está en la memoria colectiva de Santiago.

No es fácil calcular la cantidad de personas que han pasado en estos casi 80 años de funcionamiento del Belén de Conxo, pero "hubo años en los que se superaron las 10.000 visitas", no cuenta Paco, recordando una jornada de récord en la que "565 personas vinieron en un sólo día", lo que da cuenta del atractivo de este espacio al que llegan no sólo vecinos de Santiago y alrededores, sino otros desde distintos puntos de Galicia y Portugal.

Y que sigue siendo posible gracias al esfuerzo de la familia Otero y a los meses de trabajo cada año, "este año llevo ya seis", apunta Paco, que le permiten variar las escenografía cada navidad y añadir más y más piezas, como un pastor con la oveja preparada para el sacrificio "que me acaba de traer un amigo desde Nápoles".

COPE Santiago Entrada al Belén de Conxo que cruzan miles de visitantes cada año

LAS TRIPAS DE UN BELÉN CON ALMA y 130 FIGURAS EN MOVIMIENTO

Aunque quizás el secreto mejor guardado del Belén de Conxo sea su sistema de iluminación y articulación de figuras que le permite crecer a lo alto y a lo ancho y que Paco Otero realiza con pequeños motores que mueven "más de 100 metros de sedal", que dirige a las figuras articuladas con pajitas reutilizadas como guías.

Un sistema que "ahora lo veo en internet", nos dice orgulloso Paco, aunque no oculta cierto resquemor al recordar que ha llegado a ver este sistema en la televisión por parte de un belenista "que yo conozco y que por lo menos podría haber dicho de dónde lo copió".

Y que sólo es posible "con días y días enteros de trabajo aquí metido" gracias a algo que "es algo más que una pasión", presume, recordando las palabras de una monja de O Carballiño que le dijo que tenía un don, a lo que él respondió que "sí, pero hay que trabajarlo".

Un enorme esfuerzo que se traduce en este Belén de Conxo con alma propia, en el que cada uno de sus rincones, de sus figuras, de su decoración y hasta de sus puntos de decoración atesora una historia propia relacionada con la familia Otero y Moreira y que Paco no se cansa de contar a todo aquel que se quiera acercar a disfrutar de él. Asegurando, además, que confía en que sus hijos "y mi nieta que ahora tiene 8 años y que ya me ha echado una mano este año" prosigan con esta tradición familiar.

Porque, más allá de la escenografía y de la complejidad técnica acumulada en estos 79 años de historia, el Belén de Conxo son historias de superación personal, de fe y de humanidad que trascienden de este pequeño espacio para ocupar por derecho propio un lugar en la celebración de la Navidad en Santiago.

Si quieres visitarlo, podrás hacerlo desde este sábado 30 de noviembre hasta le próximo 6 de diciembre todas las tardes, y las mañanas de los domingos y festivos. Puedes consultar el horario aquí.