Bastille enamoran al público en la primera jornada de O Son do Camiño

No podía haber empezado mejor la segunda edición del festival O Son do Camiño, que se celebra hasta el sábado en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. Los cabeza de cartel fueron Die Antwoord, que no defraduraron, pero también Bastille lograron que los miles de asistentes bailasen enloquecidos al ritmo de la música rock.

Más tranquilo, pero no menos intenso, fue el recital de Richard Ashcroft, el ex vocalista de The Verve, que cautivó a los amantes del brit pop y calentó el ambiente para la salida de los cabeza de cartel.

DOS DÍAS MÁS DE CONCIERTOS

Para la jornada de este viernes los cabeza de cartel son Black Eye Peas, pero también ha generado mucha expectación el concierto que va a ofrecer Rosalía, que según cuenta La Voz de Galicia se trae su propio servicio de peluquería. Antes de la reina de la fusión saldrán al escenario los británicos Bloc Party.

En la sesión del sábado el plato fuerte es Iggy Pop, que estará precedido por la electrónica pop de David Gueta.