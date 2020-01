Aumentan las visitas a la Catedral de Santiago en 2019, a pesar de los andamios y de que no hubo culto

Las obras en el interior de la Catedral de Santiago no han sido un freno a la llegada de visitantes este 2019 que acabamos de terminar: el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, aseguró en Cope que el hecho de que desde el pasado mes de enero no se celebre culto en el templo puede que incluso haya favorecido la afluencia de visitantes a la seo compostelana. No hay pausas en la entrada a lo largo de todo el día, como ocurre cuando hay oficios religiosos, así que, según Lorenzo, la percepción que se tiene es que el acceso ha sido "más que en un año normal". No está cuantificado el número porque no hay torno ni ningún otro procedimiento: sí hay datos de las personas que sacaron ticket para el museo o el Pórtico de la Gloria y son cifras, dice Daniel Lorenzo, "para estar muy satisfechos". 273.000 visitantes había registrado la taquilla del Museo a 30 de diciembre, mientras que para el Pórtico se despacharon más de 140.000 entradas. El director de la Fundación Catedral destaca en la entrevista en el Mediodía de Cope Santiago que se ha conseguido que prime además una visita "tranquila, de calidad".

En cuanto a las obras, la intervención en las cubiertas para buscar la solución que permita evacuar el agua ha sido uno de los retos más importantes que se han afrontado a lo largo de este 2019 que acabamos de terminar. En el interior, siguen los trabajos en paramentos y bóvedas a buen ritmo, así que para finales de año se estima que el templo estará listo para recibir el año Santo: la policromía de la Capilla Mayor y el Baldaquino y la limpieza de los Órganos serán los últimos trabajos que se abordarán antes de concluir, "a finales de noviembre o comienzos de diciembre".

El culto se recuperará mucho antes, en Semana Santa: será inicialmente una única misa la que se va a celebrar, la de 12, en un altar provisional instalado de espaldas al Pórtico de la Gloria.