Así es el multamóvil que circula por las calles de Santiago de Compostela

Plaza da Ultreia, en el Norte de Santiago, poco después de las 13 horas de este miércoles. Uno de los dos vehículos de control de estacionamiento que ha habilitado el ayuntamiento de Santiago de Compostela inspecciona la zona y no pasa desapercibido. Se para en las áreas con mas coches y vigila.

En la zona hay poco movimiento a esa hora. El grueso del tráfico transcurre por A Pastoriza y Basquiños, Ultreia es una zona que solo utilizan los vecinos. A pocos metros está la Xunta de Galicia, pero los funcionarios no tienen permitido aparcar en las zonas reservadas para los vecinos.

El multamóvil lleva cuatro cámaras en el techo para grabarlo todo y tramitar sanción si hay conductas irregulares. Es de color verde y blanco y lleva la inscripción "vehículo de control del estacionamiento". Por ahora está en fase de pruebas, pero pronto va a pasar a multar.

Pocas plazas para aparcar

En el barrio de Ultreia (entre Vite, Basquiños y San Caetano) hay pocas plazas para aparcar y las disponibles son de zona verde (solo para residentes). Los coches deben tener tarjeta habilitada y no siempre es así. En caso de no contar con ella se arriesgan a ser sancionados, pero hasta ahora ha habido pocas multas porque no había capacidad para hacer el control a pie de los numerosos barrios de la ciudad con ese tipo de régimen. Eso va a cambiar en cuanto empiecen a sancionar los dos vehículos de inspección que llevan semanas en pruebas.

Los edificios de la zona, construidos en los años 70, carecen de parquing y en la calle no hay sitio para todos. Es habitual ver coches subidos a las aceras o también aparcados sin tener la tarjeta.

Los próximos días empieza a multar

El paso del vehículo multamóvil por el barrio de Ultreia no pasa desapercibido este miércoles. Una mujer con ropa de faena se para a hablar con los conductores y la conversación con ellos no le convence. "Así va el país", farfulla por lo bajo cuando el coche se marcha.

Las cámaras que lleva el "multamóvil" en el techo detectan infractores y por ahora no sancionan, pero lo harán en los próximos días. Lleva más de un mes de pruebas y está previsto que la semana que viene los avisos pasen a ser multas. Se había dicho el día 15, pero podrían esperar un par de días más para ponerlo en marcha con todas sus consecuencias.

Según han explicado desde la concejalía de Tráfico del ayuntamiento de Santiago de Compostela, la prioridad va a ser evitar que aparquen coches sin distintivo en las zonas verdes y que los que lo hacen en las habilitadas para estacionar solo 15 minutos no estén más tiempo.

Además de en la zona de Ultreia, hay zonas de aparcamiento solo para residentes en otros barrios de la capital gallega como Vite, Belbís, San Pedro o San Lourenzo.

Desde algunos barrios, como San Pedro, pedían estos días por redes sociales que se utilicen los vehículos de control para evitar la proliferación de vehículos subidos a las aceras, una práctica que se ha visto estas semanas en la zona de la Angustia o en Rodríguez de Viguri.

Por el momento el control de la zona azul (pago por aparcar) se va a seguir haciendo a pie por parte de los trabajadores de Tussa, la empresa concesionaria del servicio.

La experiencia de Pontevedra

Un sistema similar de control del aparcamiento a través de vehículos funciona desde hace años en la ciudad de Pontevedra. En ese caso el vehículo está ya operativo después de estar sin funcionar todo este verano.

En el caso de la ciudad del Lérez lo que tiene la policía local es un dispositivo que puede instalar en cualquier vehículo.