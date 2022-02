Así es la casa pasiva que se construye en Ames (A Coruña)

Una semana de montaje es lo que ha requerido levantar la estructura de madera de la casa pasiva que está construyéndose en Ames (A Coruña).

¿Qué condiciones ha de reunir una vivienda para ser considerada "pasiva"? Pues es una vivienda que tiene que seguir unos estándares de sostenibilidad y aprovechamiento del entorno. Son casas diseñadas para el máximo aprovechamiento de la luz, de la radiación solar y con un elevado aislamiento térmico.

En este caso, la edificación que se está levantando en Ames es de madera, de pino de Galicia. Será la primera Passivhaus hecha en CLT de madera de pino gallego.

Marta Trigás, arquitecta Passivhaus Designer que ha proyectado esta vivienda unifamiliar con madera, nos explica en COPE Santiago que la madera tiene que tratarse para que aguante más, que no se la coman insectos o que no se pudra, pero no hay que tenerle miedo, tiene muchas cualidades: "Tiene propiedades térmicas muy buenas, nos ayuda en las casas pasivas a reducir y economizar en otros materiales de aislamiento".

Si bien es cierto que la madera hay que conocerla y dejarse asesorar por expertos para su cuidado y para poder sacar el máximo provecho de sus virtudes: "Si es un material que va a quedar a la intemperie va a necesitar un tipo de tratamientos, la madera es un material vivo, que envejece, igual que a nosotros nos salen canas, la madera se pone gris, eso es natural". De ahí que sea vital conservarla y mimarla, en resumen, protegerla.

En cuanto al coste de una casa pasiva de madera, Trigás nos explica que puede elevarse un 10% más sobre una vivienda de hormigón, pero se ahorra a largo plazo por su eficiencia en la factura energética. Aunque el precio depende de las características de la vivienda. "Puede ser que las casas de madera, su coste, esté un poco por encima del precio de una vivienda habitual... un poco por cultura, por tradición, es más fácil encontrar constructores que te hagan una vivienda en hormigón, pero lo que tenemos después es que ahorramos en la factura". Sin embargo, esa inversión a mayores se podrá amortizar en unos ocho años, según estima esta arquitecta por los ahorros y la eficiencia energética.

La arquitecta encargada del proyecto, Marta Trigás, nos cuenta en los micrófonos de COPE que cada vez hay más interés en Galicia por este tipo de construcciones, que además, se hacen mucho más rápido que una tradicional. Los tiempos de construcción se reducen y en verano esta vivienda en la parroquia de Biduido será ya una realidad.

Proceso de construcción de la vivienda con pino de Galicia.





ASÍ SERÁ LA CASA PASIVA DE AMES (A CORUÑA)

Desde la plataforma Wood is good, que agrupa a profesionales de la madera, nos informan de todos los detalles de esta construcción:

El edificio se diseña en planta con forma de L para lograr la mayor longitud de fachada con orientación Sur y SurOeste, aprovechando al máximo las ganancias solares y la comunicación con el jardín.

La vivienda se construye con materiales de bajo impacto ambiental, muros de madera contralaminada (CLT de pino de Galicia) y aislamientos naturales de lana de roca para el SATE y las fachadas acabadas en piedra.

Las carpinterías son de PVC y triple vidrio de altas prestaciones para mejorar el comportamiento energético de la vivienda en el clima de la zona, con inviernos fríos y veranos cálidos. Para mejorar el comportamiento térmico en verano se ha diseñado un porche perimetral a la casa hacia el jardín y unas contraventanas de lamas de madera fijas colocadas por el exterior de las ventanas que mitigan la incidencia del sol en los meses más calurosos.

La climatización de la casa se suministra a través del aire de ventilación mecánica con recuperación de calor y una batería eléctrica de postratamiento para lograr el máximo confort.

La vivienda es de estilo contemporáneo, con una superficie de entre 100 y 250 metros cuadrados y estará en un año. ¿El presupuesto? Se mueve en una horquilla de 100.000 a 250.000 euros.

