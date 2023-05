Así es Borja Verea: vecino del Ensanche, afiliado reciente del PP, que se fija en Albor y Estévez

Borja Verea Fraiz nació en Santiago en el 1980. Licenciado en Derecho, es funcionario de habilitación nacional y con solo 31 años fue nombrado secretario general técnico de la Consellería de Economía de la Xunta. Algo que, "visto con perspectiva, ademais de sentir moita responsabilidade, agora vexo que foi unha oportunidade sendo tan novo". Ese fue uno de los mejores momentos de su carrera política, aunque con una sonrisa exlica que espera que su mejor página se pueda escribir después de las municipales, convirtiéndose en alcalde de la ciudad. En la cara B, entre los peores momentos o aquellos que le han dejado malos recuerdos, cita el accidente del Alvia y también las primeras semanas de la pandemia.

COPE Santiago se desplaza para grabar al candidato popular en el parque de la Constitución. Elige ese emplazamiento porque ese es uno de sus objetivos: "transformar parques e cubrir moitos dos parques infantís, empezaremos por este, o sitio que escollín para trasladar esa mensaxe".

Sobre sus "recunchos" favoritos nos nombra varios de los habituales, zona histórica o Alameda, pero reconoce que le tiene especial cariño a la zona conocida como la residencia, en el campus: "porque dende máis novo ía xogar alí, coas miñas primeiras noivas... e agora para facer deporte e xogar cos rapaces". Y es que Verea es padre de tres pequeños.

Sobre sus recuerdos imborrables de Compostela nos menciona el ascenso del Compos a primera división del fútbol: "teño a imaxe de telo desfrutado moito" y con solo nueve años: "de cando viu o Papa e a sensación de euforia". Reconoce que le gusta hacer deporte y nos explica que se considera "atleta moi amateur", también se confiesa lector compulsivo.

Borja Verea vive en el Ensanche desde siempre y en su opinión, aunque parezca que es una zona privilegiada tiene muchas carencias de servicios fundamentales: "non ten un centro de día, ten un centro sociocultural moi pequeno, ten poucas zonas para facer deporte, non ten ximnasio ou piscina... unha das nosas ideas importantes é recuperar esa parcela do Peleteiro para revitalizar esta zona da cidade".

Partía como el candidato más desconocido, pero parece ir dándole la vuelta a la tortilla. Hoy lo conocemos un poco más: ¿Tiene alguna manía o fobia? Alega que es bastante escrupuloso o exigente con su equipo, algo que asiente fuera de cámara precisamente una de las personas de ese equipo. Estamos ya casi en campaña electoral y eso se nota también en el móvil del candidato, sus últimos mensajes fueron a personal de campaña para revisar cuestiones profesionales y en el ámbito personal su último whatsapp fue a un amigo de Barcelona al que le quiso pedir una cosa.

En su caso toma café descafeinado o de pota. Le gusta el sabor y el olor del café, pero la cafeína "non é o que mellor me senta". Lo que más se piensa a la hora de responder a las preguntas de COPE Santiago es sobre sus arrepentimientos, para sentenciar finalmente que: "coas persoas que teño máis preto non son o mellor á hora de expresar sentimentos".

Verea ha notado que la calle tiene hambre de cambio político: "no último ano si que noto esas ganas dos veciños de trasladarme as súas preocupacións e xa nas últimas semanas os ánimos de segue loitando", y es que el popular se ve ganador y tocando con los dedos la mayoría absoluta en la capital de Galicia: los 13 concejales.

Como apuestas prioritarias se fija en el ámbito familiar, en conseguir que la ciudad sea más amable para gente mayor, con la creación de una "tarxeta senior", que traiga servicios bonificados para mayores de 60. Pero también inisiste en la creación de un área de familia que dependa de alcaldía.

Reconoce que su afiliación al PP es reciente y cuando preguntamos por algún político al que admire cita a dos: el popular Gerardo Fernández Albor y el socialista y ex alcalde Xerardo Estévez.

Su deseo lo tiene claro: ser alcalde de su ciudad: "a responsabilidade pública máis importante que podería ter".