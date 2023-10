Arranca la nueva línea de bus entre el Barbanza y los hospitales Clínico y Provincial de Santiago

Veinte usuarios han sido los primeros este lunes, 9 de octubre, en inaugurar a las 6.20 de la mañana el primer servicio de la nueva línea de autobús entre el Barbanza y los centros sanitarios públicos de Santiago de Compostela.

Una línea con la que la Xunta de Galciia quiere "adaptar los servicios de autobús autonómico a las necesidades de la ciudadanía, ofreciendo mejores conexiones y un servicio de transporte público de calidad".

Y es que a pesar de que ha sido una demanda de los trabajadores de estos centros sanitarios la que ha permitido que se ponga en marcha esta nueva línea, serán "todos os usuarios de transporte por estrada e calquera viaxeiro" quien se puedan beneficiar de un nuevo servicio que, con tres frecuencias diarias en cada sentido, acerca a las localidades de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro y Rianxo a la capital de Galicia, ya que las líneas llegan también hasta la Estación Intermodal compostelana.

Lo cuenta el Director Xeral de Movilidade de la Xunta, Ignacio Maestro en Herrera en COPE de las Rías, asegurando que "os hospitais, como punto e demanda de movilidade, son especiais e sempre os temos no punto de mira", y que si se ha tomado ahora esta decisión ha sido porque "o repunte da demanda está a facilitar que poidamos poñer mais frecuencias e mais facilidades de chegar dun xeito mais directo a Santiago, non só aos traballadores dos hospitais se non a todos os cidadáns que quieran ir desde estas localidades do Barbanza".

FRECUENCIAS DIARIAS TODO EL AÑO MAÑANA, TARDE Y NOCHE

La nueva línea, con una duración estimada de viaje de 1 hora y 30 minutos, recorrerá un itinerario que tendrá 7 paradas: la estación de autobuses de Ribeira, la de A Pobra do Caramiñal,Boiro yRianxo, para llegar ya a la ciudad compostelana y realizar paradas en elHospital Clínico de Santiago, Hospital de Conxo y Estación Intermodal.

Los usuarios dispondrán de 3 servicios de ida, con salidas de la estación de autobuses de Ribeira a las 06,20 horas, a las 13,20 y a las 20,20 horas y llegada al Hospital Clínico a las 07,40, 14,40, y 21,40 horas, respectivamente; y 3 servicios de vuelta, con salidas de la estación intermodal de Santiago a las 08,10, 15,10 y 22,10 horas y paso por el Hospital Clínico a las 08,20, 15,20 y 22,20 horas.

Además, y como en el resto del transporte Interutbano de galicia, los usuarios se podrán beneficiar de los descuentos a través de los bonos-transporte de la Xunta de Galicia, llegando incluso a la gratuidad en el caso de los más jóvenes que posean la Tarjeta Xente Nova.

Estos servicios funcionarán de manera diaria durante todo el año, festividades incluidas y puedes consultar todos los horarios, frecuencias y servicios aquí.