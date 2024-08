Queda poco más de un mes para una de las romerías más multitudinarias de la provincia de A Coruña, la de Santa Minia, en Brión, y este año todo será sin duda distinto porque el escenario de esta celebración y emblema del concello, la carballeira centenaria,está enferma. El otoño pasado se confirmó que al menos parte de los árboles estaban afectados por la armillaria mellea, un hongo que desde las raíces, acaba matando al árbol. Once ejemplares fueron ya sustituidos al comienzo de la primavera y también la tierra en la que estaban asentados, que estaba igualmente contaminada. En las últimas semanas cayeron más ramas de los árboles antiguos, así que se están tomando muestras de todos los ejemplares.

Afonso Touceda es uno de los técnicos que está cuidando de la carballeira de Santa Minia. Nos contaba en Cope que a mediados de mes esperan tener tomadas muestras de todos los árboles y cuando lleguen los resultados se sabrá si hay que acometer más talas.

A la sombra de una carballeira centenaria de Galicia: "Me sacó a bailar con el mandil puesto" La carballeira de Santa Minia está en obras para acabar con un hongo que se llevó por delante casi una docena de árboles. Varias vecinas nos cuentan sus recuerdos de vida y romería Patricia IglesiasBrión (A Coruña) 14 mar 2024 - 14:42

"Falar de talar ou non será en función da información que teñamos da carballeira, hai algunha árbore que é evidente que está moi mal, xa se ve físicamente, pero estamos parando esas decisións porque teñen que tomarse en base a datos"

MICORRIZAS VERSUS ARMILLARIA

Touceda explica que los nuevos ejemplares que se han plantado han sido “vacunados” contra la armillaria, inoculándoles otro hongo, llamado micorrizas: "son fungos que benefician ao carballo e que físicamente ocupan o espazo para que no futuro, si houbera problemas sanitarios, defenda ao carballo", indica el técnico. "Están medicados para que crezan fortes e no futuro poidan resistir calquera agresión biolóxica".

En este trabajo de prevención colabora también el manto de hierba que ha crecido durante estos meses en la zona rehabilitada. Afonso Touceda explica que no es que se haya dejado a monte: "deixamos herbas espontáneas e sementamos outras para que haxa unha expansión radicular natural, potente, para que o espazo quede ocupado polas raíces dos carballos e as micorrizas". Cuando todo esté más asentado, el técnico promete que quedará todo "máis bonito, porque ata agora foi máis rústico...do que se trata é que o terreo sexa explorado polas raíces e se forme un colchón de maneira que resistan mellor as temperaturas e épocas de sequía, non estamos facendo cousas dende o punto de vista da xardinería, sino dende a bioloxía".







¿ROMERÍA DE SANTA MINIA SIN CARBALLEIRA?

¿Se podrá usar la carballeira para la romería del 27 de septiembre? Afonso Touceda cree que es pronto para tomar una decisión, pero confía en que la zona que ha sido repoblada, sí pueda abrirse al paso peatonal. "O chan xa é firme e esa parte, si o decide o concello, sí que se podería empregar". Pero insiste en que "non se poderá meter alí o trailer de ningunha orquestra nin pulperías... pero o uso habitual de persoas, sí que se podería facer".

Porque algo sí que ha dejado claro la enfermedad en la carballeira de Santa Minia: el lugar ha sido maltratado durante décadas, con podas inadecuadas, obras de albañilería "feitas sen ter coidado", compactación de terreno anómala por la presencia de vehículos pesados, falta de "coidado biolóxico"... Toda una lista de motivos que hacen reclamar ahora a la carballeira cuidados, pero intensivos. Touceda recuerda además un detalle que parece obvio, pero que no lo es tanto: "as follas dos carballos cando caen non hai que varrelas, hai que deixalas para que alimenten a terra".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado