Ángel, 56 años procesionando en Santiago: "El paso de la Borriquita era nuestro autobús"

En la sacristía de la Iglesia Franciscana Seglar cuelgan alineados los hábitos infantiles recién planchados. "Son los de los monaguillos", me aclara Ángel. Los blancos, que llevarán este domingo los niños "vestidos de hebreos" ya se los ha llevado a casa cada uno. "Vendrán a la procesión ya vestidos". Como hacía él hace más de cincuenta años, cuando empezó a llevar el banderín delante de la imagen de Jesús entrando en Jerusalén.

Aguardando en la entrada del templo, el paso se antoja un poco desnudo sin los diez "capuchones amarillos" que lo acompañarán en la procesión, pero sobre todo, sin los niños. Ángel bromea con que empezó de pequeño caminando junto al paso y ahora "viene a darle la cebada a la burra y la cepilla un poco". Cuenta con orgullo que este año serán alrededor de una treintena los cativos que van a participar, el doble que el año pasado.

Ángel Porto es uno de los organizadores de la procesión del domingo de Ramos en Santiago

El paso de la Borriquita, una obra diseñada por el escultor Antonio Figueiras en 1952 que terminó Castor Lata, comenzó a salir el domingo de Ramos a principios de los años sesenta. Antes, las protagonistas ese día eran dos imágenes que se guardan en la Iglesia de la Orden Tercera, un Ecce Homo y una Dolorosa. Ángel se encarga estos días de mostrarlas al público que visita el templo. "Es un pequeño homenaje, porque el Cristo es de Diego de Sande, entre lo máximo de la imaginería española" insiste.

Ángel recuerda que cuando eran niños, participar en las procesiones era un acontecimiento. Con la Borriquita, casi un juego, porque el paso va sobre ruedas, tiene volante y freno de mano, así que los pequeños se metían debajo y "hacíamos que íbamos montados en la guagua". En su casa eran diez hermanos: "era una maravilla", asegura.

Treinta niños procesionarán con hábito este domingo con la Borriquita

Ángel está vinculado a otras tres cofradías más de la Semana Santa compostelana: la del Flagelado, la del Nazareno y la del Rosario. "Me quedo con todas, porque cada una tiene su encanto", asegura, "el Flagelado a mi me valió de refugio, es un Cristo muy bonito y que parece que te sigue con la vista... la Borriquita, pues mi infancia feliz y al volver ahora, me rejuveneció... el Nazareno también, porque es una vivencia de familia". Un problema en una rodilla deja este año a Ángel en dique seco, no podrá procesionar en ninguna de ellas, pero "estoy para abrir, para cerrar, para ayudar en lo que haga falta".