Este sábado toma posesión como presidente de la Xunta Alfonso Rueda. Nacido en Pontevedra en 1968, toma el relevo de Alberto Núñez Feijóo, que ha asumido la presidencia del Partido Popular y que pretende dar la batalla para ser presidente del Gobierno de España.

De oficio secretario municipal, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Forma parte del gobierno gallego desde 2005, y ya había sido director general de administración local en el último gobierno de Manuel Fraga (Partido Popular).

Es conocida su afición al deporte (es habitual que participe en carreras o que realice grandes distancias en bicicleta) y también a las motos, pero ¿qué música escucha el nuevo presidente de la xunta?, ¿qué películas le gustan?, ¿de qué equipo de fútbol es seguidor?.

Música: admirador de The Cure, Coldplay y Andrés Suárez

Preguntado por la música que más le gusta Alfonso Rueda cita en primer lugar al grupo británico The Cure, liderado por Robert Smith y autor de discos fundamentales en la historia del pop-rock como "Desintegration" o "Just Like Heaven".

Algunos de sus temas como "Pictures of you" o "Friday I,m in Love" forman parte de la historia de la música reciente.

Además de The Cure, Alfonso Rueda cita como gustos musicales al santiagués Freddy Leis, y al ferrolano Andrés Suárez. Ambos se han hecho los últimos años un hueco en el panorama musical nacional.

También es admirador de Leiva y en el ámbito internacional al nuevo presidente autonómico le gustan Coldplay, uno de los grupos más exitosos de los últimos años.

Cine: las películas de José Luís García Berlanga y de Spielberg

Si en música Alfonso Rueda muestra gustos clásicos, el en cine también se decanta por autores consagrados. Al nuevo presidente de la Xunta le gusta el cine de Luís García Berlanga (que ha dejado cintas memorables como "El Verdugo" o "Nacinal I") y en el plano internacional apuesta por las películas de Steven Spielberg. Del cineasta norteamericano destacan películas como "La lista de Schindler", "El color púrpura" o "Parque Jurásico".

Como representante público Alfonso Rueda disfruta también del cine político. De ese género le ha gustado mucho " La noche más oscura ", una cinta dirigida por Kathryn Bigelow en la que se relata la caída de Osama Bin Laden.

De carácter afable y trato cercano

Alfonso Rueda tiene un nivel de conocimiento alto en Galicia. Los gallegos saben quien es porque ha tenido mucha visibilidad como vicepresidente del gobierno de Núñez Feijóo.

Su agenda pública ha sido constante y entre sus responsabilidades recientes destacan el turismo o la justicia.

Esta misma semana, a pesar de tener el discurso de investidura en el Parlamento de Galicia, recibió en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela a un grupo de alumnos del colegio Cristo Rey de Ferrol con los que se había comprometido a hacerlo. "Prometinlles aos rapaces que cando chegaran a Santaigo estaría esperándoos", recordaba en las redes sociales junto a los vídeos del recibimiento junto a la Catedral compostelana.





Deporte: seguidor del Celta de Vigo

Es conocida la afición del nuevo presidente de la Xunta de Galicia por el running, el ciclismo y las motos. Disfruta haciendo deporte o recorriendo las carreteras en moto.

Del ámbito del fútbol Alfonso Rueda se declara seguidor del Celta de Vigo.

Actualmente es el único equipo gallego en LaLiga, y es legendaria la rivalidad del equipo vigués con el Deportivo de La Coruña.

Rueda ha participado estos últimos años en carreras populares en Santiago de Compostela y en otros puntos de Galicia y ha realizado etapas de más de 50 kilómetros en bicicleta a través del Camino de Santiago.