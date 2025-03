Aitor Bouza, secretario del PSOE en Santiago: "No me preocupa ser concelleiro antes de 2027"

"Necesitamos ser generosos, responsables y apelar a la unidad... Pongamos candidatos ganadores, que ganen las elecciones y puedan formar gobiernos para que en 2027 haya más alcaldes y alcaldesas socialistas". Fue el encargo que dejaba Pedro Sánchez en el cierre del Congreso que el PsdG este fin de semana.

Entre los que aplaudía a rabiar al secretario general de los socialistas estaba Aitor Bouza, responsable local del partido y recién ascendido, porque Gómez Besteiro le ha encargado la secretaría de Relacións Territoriais. Pero en su entrada en la dirección gallega, en la que él insiste en destacar que no es el único compostelano, hay un mensaje en la "cara B": el respaldo a su gestión de la crisis que tiene a cuatro miembros del grupo municipal a punto de ser expulsados definitivamente del partido.

Bouza elude postularse como próximo candidato, dice que es una decisión que le corresponde tomar a la militancia, y espera que a lo largo de este año se fije el calendario que regirá el proceso. La pregunta es obligada: entre tanto ¿tiene intención de hacer correr la lista, que renuncie alguno de los ediles que siguen fieles al partido, para darle entrada a él como concelleiro? "De verdade que non é algo que nos preocupe para poder ser referencia na cidade. Os cidadáns nos puxeron na oposición porque perdemos milleiros de votos nas últimas eleccións e o importante é nesa liña vamos a traballar, en recuperar a confianza maioritaria". Desliza además un "por certo, eleccións nas que eu non era o candidato" y asegura que "para traballar por Compostela, polos seus veciños e veciñas, non fai falta formar parte da corporación... non fai falla nin ter responsabilidade pública nin cobrar un soldo para poder facelo e eu vou seguir facéndoo na postura na que me escolleron os meu compañeiros e compañeiras, que é como secretario xeral".

PsdG Aitor Bouza junto a otros compañeros del partido en Compostela que están en la nueva ejecutiva

El caso es que los cuatro ediles que están en proceso de expulsión en Santiago han señalado constantemente que el interés de Bouza por entrar en el grupo municipal, forzando dimisiones, estaba detrás de esta crisis.

En el congreso de este fin de semana recogíamos la voz de Blas García, alcalde de Ames, que insistía en que antes de una decisión drástica como la expulsión hay que agotar todas las vías: "sin unidade non chegaremos nunca á xunta de Galicia e o exemplo témolo cando o Psoe gobernou na Xunta de Galicia foi cando conseguiu a unidade con Pérez Touriño. Eu sigo dicindo que todos os compañeiros e compañeiras son necesarios e non debemos prescindir de ningún, antes de chegar a extremos de expulsión o que debemos é de falar e buscar unha solución", añadía García, uno de los dirigentes socialistas que ha mostrado su respaldo a Gonzalo Muiños y las tres edilas expedientadas.

Bouza considera que la opinión del alcalde amiense es eso, una opinión que "respecta como non pode ser doutro xeito", añade que él no habla de la situación de otras agrupaciones locales y que no comparte las palabras de García. "Quédome co afecto de todos os compañeiros e compañeiras socialistas" que asegura ha recibido este fin de semana y señala además que él lleva callado mucho tiempo "porque considero que realmente o PSOE ten que demostrar que é un partido serio e non contribuir a un circo mediático"

Entre los que salieron de la ejecutiva socialista este fin de semana está el ex ministro y ex alcalde José Miñones. ¿Podría ser él el próximo candidato socialista en Santiago? Miñones no dice sí... pero tampoco da un portazo: "céntrome na actualidade, e como foi en tempos pasados en cada un dos cargos nos que estou dedícome ao cen por cen. Polo tanto non penso máis alá do que teño que facer o luns que é viaxar a Málaga, reunirme co alcalde, e seguir estando nestes anos, mentres teña esa confianza, ao frente de Mercasa".

Miñones dijo que "lamenta moito a situación ( do partido en Santiago) porque como compostelán, coñezo a todas as partes, e dame mágoa con que a situación sexa. Tamén estou totalmente de acordo en que hai que estar no partido para o que hai que cumprir, que son as bases... neste caso como concelleiros e concelleiras, pero entendo a cada unha das partes e prefiro non pronunciarme máis alá de buscar o diálogo, que penso que sempre é a salida que mira cara adiante".