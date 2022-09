Adiós a Denis: "el hombre tranquilo" que trabajó con un chef Michelin y que vivía en las calles de Santiago

Cualquiera que se dé un paseo estos días por la Azabachería, en plena zona histórica de Santiago, al lado de la Catedral compostelana, verá una especie de altar con flores y un texto en los soportales de la plaza. Lo han colocado aquí vecinos del entorno que quieren recordar a Denis, un hombre francés que dormía allí mismo. Llevaba varios años en Compostela y esta semana murió.

Quien lo conoció nos cuenta que era un "hombre tranquilo", que pasaba las horas bebiendo cerveza o fumando pitillos, pero que no se metía con nadie.

Carmen Rabuñal, la Presidenta de la Asociación Cultural San Martiño Pinario lo veía todos los días: "Vivía en Francia y trabajó de cocinero con una Estrella Michelin, se llamaba Monsieur Loiseau. En un momento de su vida, no sé si por la presión de la estrella o de los periodistas, como decía su mujer, se mató de un disparo". Desde entonces, nos cuenta Carmen, Denis fue cayendo en picado "no sé si ya tendría algo en su cabeza o fue que le impactó mucho esto, pero el caso es que acabó en la calle".

AYUDA EN FORMA DE ROPA Y COMIDA

Mucha gente se acercaba a Denis para dejarle comida o ropa, También calzado que no era de su talla, pero que él se quedaba: "Tenía dos tiendas de campaña, cuatro paraguas, ropas para dar y regalar... le llevaron unas botas de la 39 cuando él usaba el 44... dices tú, ¡jolín, pregúntale!". Todo eso se acumulaba porque Denis no tiraba nada.

"La gente le traía cosas, pero a ver, Denis tenía dos dientes... le traían tarta de Santiago, empanadas, bocadillos... tuppers llenos de arroz y Denis no comía porque solo tenía dos dientes y no daba comido eso y su enfermedad no le dejaba comer. Si tú te sentabas a su lado y le insistías sí comía".

Carmen lo recuerda con cariño: "Una frase típica de él era "mejor que mal" cuando le preguntaba cómo estaba. Últimamente, sobre todo en el último mes, ya no daba llegado a Cervantes, ya quedó allí en la Azabachería permanentemente. Iba al banco de en frente y después a los soportales, pero en los últimos días ya ni se movía al banco, estaba todo el rato en los soportales".

SE BUSCA A SU PERRITA "BELLE"

Denis tenía un perro llamado Amigo que murió hace un tiempo y ahora su compañera era una pastor alemán de nombre Belle que le habían regalado. Alguién se llevo a la perrita un día antes de su muerte. Carmen reconoce que ya no se podía hacer cargo de ella, pero contaba con ayuda. Vecinos del barrio le daban comida y la paseaban por Bonaval. Ahora la buscan.

¿Por qué no iba a un albergue? Nos dicen los que lo conocían que tenía miedo de la gente y no quería estar sin su perro. Es verdad que en San Francisco hemos consultado y sí, se permite la entrada de animales, pero no a los cuartos, tienen una caseta donde pernoctar.

Carmen se lamenta de que muchos no hayan querido ver lo mal que estaba, tenía mucho dolor: "Tienen que crear medios, mirar la forma de... no se puede dejar morir a una persona así, con ese dolor que él tenía. Él no murió solo: estuvimos dos personas ahí con él hasta que murió, apretándole la mano, además del personal del 061".

