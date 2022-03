Aberto ao público o rehabilitado claustro do Convento de Herbón, en Padrón

Unha actuación levada a cabo pola Xunta de Galicia permitiu rehabilitar a zona mais antiga doConveno de san Antonio de Herbón, na localidade coruñesa de Padrón. Concretamente o seu claustro, que xa está aberto ao público.

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, acompañado polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitaban este luns o convento, declarado Ben de Interese Cultural no ano 2013, onde puideron comprobar os traballos de restauración feitos cun investimento de preto de 420.000 euros .

INTERVENCIÓN NO CLAUSTRO

Así, tal e como explicou o responsable autonómico de Cultura, os traballos impulsados pola Xunta centráronse na recuperación do claustro, a peza de maior antigüidade deste conxunto da primeira metade do século XVII, ao que resultaba imposible acceder con seguridade.

“A intervención non só favorece a posta en valor dun dos bens máis senlleiros do Camiño Portugués e da comarca de Santiago de Compostela, se non que ademais permite dotar dunha nova vida ao claustro de cara ao seu uso cultural”, salientou o conselleiro.

Neste senso, Román Rodríguez celebrou a transformación de ambos andares deste espazo que se renovou totalmente recuperando o seu aspecto orixinal e mellorando a súa funcionalidade e accesibilidade.

“O patrimonio cultural é unha das grandes riquezas de Galicia e a nosa obriga é garantir a súa conservación para que poida ser legada e aproveitada pola cidadanía”, engadiu antes de destacar o firme compromiso do seu departamento con aqueles bens que, como o Convento de Herbón, están situados ao carón da Ruta Xacobea.

No marco do proxecto de conservación levado a cabo neste inmoble, ademais de renovar as cubertas e o forxado de piso do claustro, tamén se mellorou a súa accesibilidade promovendo un circuíto que une este espazo coa zona da igrexa.

Así mesmo, limpouse o rexuntado da cantería dos muros, restauráronse as carpintarías exteriores e elimináronse os elementos discordantes. Por último, aplicouse un tratamento á madeira fronte aos xilófagos e repasáronse todas as xuntas do pavimento.

CONVENTO FUNDADO NO SÉCULO XIV

O complexo de Herbón foi fundado no ano 1396 e desde entón pasou por varios usos e etapas que van desde o colexio de misioneiros e seminario ata o convento, centro educativo e residencia da comunidade franciscana.

Na actualidade, presenta un estado de conservación diverso e mentres que a igrexa e a residencia dos frades se atopan en bo estado, o claustro, zona na que se centraron as actuacións da Xunta, presentaba un estado deficiente.

Ademais do claustro, no convento tamén destaca a fonte de San Bieito, que verte auga polo peito, así como o altar con obras de Benito Collazo, Gambino, José Ferreiro ou Puente.





