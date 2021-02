Así es Alberto Jo Lee, el español de origen coreano protagonista de la serie "3 caminos"

La serie "3 caminos" está disponible para su visualización en la plataforma de Amazon Video. Se trata de una ficción que narra las vidas de cinco jóvenes de nacionalidades distintas que acaban conectados gracias al Camino de Santiago. Podemos asistir a sus miedos, sus problemas y también a su maduración según avanza la trama y es una oportunidad única para conocer más de cerca Galicia, sus tradiciones, los paisajes y la importancia de la ruta jacobea en el cambio personal que desarrolla quien la transita.

Está disponible en varios idiomas y promete ser una proyección y promoción importante del Camino de Santiago y de Galicia. Desde luego, después de verla, dan ganas de visitar la comunidad y vivir en primera persona las experiencias enriquecedoras que ofrece.

EL CAMINO DE SANTIAGO Y COREA DEL SUR

En Corea del Sur el Camino de Santiago goza de gran popularidad y, en la serie, los coreanos están representados a través de la piel del actor Alberto Jo Lee. Se trata de un joven catalán, de ascendencia coreana. Jo Lee interpreta a Yoon Soo. "Es un músico que decide hacer el Camino por tradición cultural, hay algo muy cultural en Corea, en hacer la ruta por Europa. Pero el Camino saca a relucir sus conflictos, secretos... y durante las tres etapas que dura la serie vamos pasando por todos los estados: alegría, felicidad, enamoramiento, ruptura, reconciliación, tristeza, sueños rotos... es un viajazo", nos explica el actor.

Alberto Jo Lee nos cuenta que es español, nacido en Cataluña, aunque de raíces coreanas. Sabe hablar coreano, aunque reconoce que "con mis padres hablo en coreano, pero no tengo el mejor coreano del mundo. De hecho, para la serie tuve que trabajar el acento coreano hablando en español y el acento coreano hablando en inglés y también el coreano porque tengo una conversación con mi padre (en la serie), hay canciones... estuvo bien también por recuperar y formar parte de mi ascendencia, de mis raíces. Pero soy más español... (se ríe) me gusta más la siesta, irme de vacaciones..."

EL RODAJE DE "3 CAMINOS"

Alberto nos explica que ya conocía Galicia antes del rodaje: "Una de mis mejores amigas es gallega, mi ex novia es gallega... (se ríe). Amo Galicia. He pasado muchas temporadas en Vigo, sobre todo, Bueu y toda esa zona y tuve la suerte de rodar una película en el 2009 con Roberto Santiago que se llama Al final del Camino, que no tiene nada que ver con la serie, es otro enfoque, una comedia y ahí descubrí otra ruta a Santiago desde O Cebreiro y no desde Roncesvalles como en la serie".

El rodaje de "3 caminos" ha sido bastante peculiar debido a la pandemia: "No sabría decir la duración, porque tuvimos el parón en enero y cuando hubo el Estado de Alarma estábamos en Pamplona y se paralizó la serie. Estuvimos confinados durante dos mesesy medio y Pamplona salió antes de fase, y pudimos seguir con el rodaje. Terminamos en julio". Del rodaje se queda con el Camino y con la magia de sus compañeros y compañeras. "La espontaneidad la podemos ver en la serie y nació de la buena relación y la buena dirección".

¿Podría triunfar la serie en Corea del Sur? Las plataformas digitales ponen más fácil el consumo de cultura global, el actor nos dice que "ojalá, yo espero que sí, aunque hay cuestiones culturales que no estarán del todo de acuerdo". Cita una escena de la serie de homosexualidad y nos cuenta que "en Corea esto no está bien visto, en el ejército, en el código militar hay prisión si te pillan teniendo relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo. No hay matrimonios legalizados, pero sí tenemos Itaewon, que es una zona parecida a Chueca, donde hay aceptación, sobre todo entre la juventud. Pero sí es verdad que en las generaciones de mis padres no está normalizado".

ALBERTO JO LEE, CAMPEÓN DE TAEKWONDO

Hablamos de otros aspectos de la vida de este actor, y es que es deportista con varios premios: Campeón de España, subcampeón de Europa, bronce en el campeonato del mundo... Hablamos de sus logros y nos explica, entre risas, que "he hecho mis pinitos". Y esto le viene también en los genes, de familia: "Mi papá fue pionero del taekwondo en España, llegó en el 73 y toda mi familia se ha dedicado a ello, mi hermana ha sido seleccionadora, campeona de Europa... mi sobrino que tiene 10 años y hace del pequeño Yoon Soo en la serie también..."

El taekwondo es el deporte nacional de Corea del Sur y Alberto Jo Lee lo ha practicado desde pequeño. Con todo, se lesionó a los 21 años de edad y decidió dejar la competición y nació la interpretación. Empezó siendo modelo de spots publicitarios hasta que llegaron los primeros papeles.

UN RETO DE FUTURO: QUE SUS RAÍCES NO SEAN DETERMINANTES EN SUS PAPELES

"3 caminos podría considerarse un sueño porque es un protagónico", nos explica el actor. "En España cuesta que un asiático o un actor árabe o de origen africano seamos protagonistas, a no ser que seamos inmigrantes, en mi caso un mafioso chino o japonés... estamos muy etiquetados. El hecho de visibilizar otras culturas me parece muy importante. Poder hacer un abogado, un médico... que no esté condicionado por mi ascendencia".

También nos cuenta que otro sueño personal es poder hacer un papel de artes marciales, aunque se ríe y explica: "Aunque eso sí sería un topicazo, pero esa etiqueta sí me ha tocado".