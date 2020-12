A 10.000 kilómetros de casa, a un milímetro de uno mismo

El Camino de Santiago nace en la Edad Media, con el descubrimiento de los restos del Apóstol en Compostela. Se convierte en una ruta de peregrinación religiosa y Santiago en Ciudad Santa, al igual que Jerusalén y Roma.

Para llegar a la Catedral de Santiago hay una decena de itinerarios distintos, el más conocido y popular entre los peregrinos es el trazado del Camino Francés, que ya aparecía descrito en el Códice Calixtino, una guía medieval manuscrita del s. XII.

La importancia del Camino de Santiago va más allá de la fe y la creencia de quienes caminan. Desde sus inicios se convirtió en un eje vertebrador del continente europeo y sus rutas en vías transitadas con intercambios culturales y comerciales. Podemos decir que el Camino de Santiago actuó desde su origen como un pegamento de naciones. En la actualidad, su poder traspasa los océanos y los kilómetros de tierra del viejo continente. Su influencia resulta irresistible para ciudadanos de lugares muy alejados.

La Oficina del Peregrino es la casa que los acoge a todos, una vez llegados a Santiago. Situada en la Calle Carretas, a unos pasos de la Catedral de Santiago, se encarga de dar información; de ser lugar de encuentro y oración; de sellar las credenciales de los peregrinos, las famosas Compostelas que acreditan que el peregrino ha llegado a la ciudad; y también de hacer estadísticas con toda la información de los caminantes. Gracias a esta oficina, que depende de la Catedral, sabemos cuántos peregrinos llegan cada día, sus edades, qué les mueve y desde dónde caminan, además de su nacionalidad.

Los santiagueses se convierten en un pueblo acogedor, a veces ajeno a la grandeza del lugar que habitan. Por las calles céntricas de la ciudad del Apóstol se pueden escuchar decenas de idiomas diferentes y, desde mediados de la década de los 2000, el lenguaje coreano también retumba en las piedras compostelanas. Un país, el de Corea del Sur, que está a 10.000 kilómetros de España y donde la religión católica no es mayoritaria. Coexisten creencias diversas, como el budismo, chamanismo, islamismo y cristianismo.

¿POR QUÉ HAY TANTOS PEREGRINOS DE COREA DEL SUR EN SANTIAGO?

En 2004 solo 18 personas llegadas de Corea del Sur recorrieron la ruta jacobea y sellaron su credencial en la oficina del peregrino. 6 años después, en 2010, según las estadísticas que elabora la propia Catedral de Santiago, esas 18 personas pasaron a ser 1.455. El 0,53% del total de caminantes que llegaron a Compostela. Corea del Sur escaló posiciones, hasta el nº 14 de nacionalidades que más peregrinos aportan.

En 2019 se confirmó la subida exponencial: Más de 8.200 ciudadanos de Corea del Sur vinieron a la tierra del Apóstol Santiago. Ese año Corea se convirtió en el 7º país en el ranking de nacionalidades del Camino de Santiago.

En enero de 2020 Corea del Sur iba de primera, después de los caminantes de España. Solo en un mes 364 coreanos sellaron su Compostela. Llegaron más coreanos en el primer mes de este año que italianos, alemanes y portugueses juntos. En febrero los coreanos seguían llegando: 394 peregrinos de ese país se registraron en la Oficina. Después, la pandemia del coronavirus irrumpió y cualquier comparativa se vuelve adulterada e irreal.

Pero ¿Cómo se hizo conocido o popular el Camino de Santiago entre los coreanos? La respuesta la encontramos en las crónicas periodísticas de dos autoras cuyas obras sobre la Ruta se convirtieron en best-sellers.

Fue en 2006 cuando salió a la venta El viaje de una mujer sola, escrito por la periodista Kim Nan Hee después de atravesar el Camino Francés. En 2011, otra periodista, Kim Hyo Sun, completaba una trilogía dedicada al Camino Francés, el Portugués y la Vía de la Plata. Esta última lograba vender más de 100.000 ejemplares de sus libros sobre Santiago.

Pero también los realities hicieron popular al Camino. En Corea del Sur el género televisivo que mezcla documental con espectáculo y dramatización está muy extendido.

Diego Yoon es el Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Corea del Sur en España

En España encontramos una asociación de amigos del Camino de Santiago de Corea del Sur. Su presidente es Diego Yoon, un coreano que se instaló en Madrid hace 20 años por trabajo y al que la ruta jacobea le apasiona. Nos cuenta qué vienen buscando los coreanos que parten a Compostela: “La razón más importante por la que el Camino es tan popular en mi país es porque representa una pausa en la vida para los coreanos”. Diego Yoon explica que en la década de los 50 Corea del Sur quedó devastada tras la guerra con el Norte, pero se recuperaron y el desarrollo económico llegó, haciendo que este país lograse entrar en el G-20. No obstante, esa escalada en la economía vino acompañada de consecuencias en la salud emocional: “La riqueza económica no te permite el descanso mental. Cuando entramos en el s. XXI, el rápido crecimiento de las TIC facilitó el acceso a la información y esto nos permitió acercarnos a España. Antes era un país desconocido, pero ahora es uno de los destinos más atractivos del turista coreano, y muy especialmente el Camino”.

Desde la Fraternidad Internacional del Camino, un colectivo que agrupa a personas amantes de las rutas jacobeas y cuyo fin es su preservación, nos explican la dimensión trascendental de la ruta jacobea. Su presidente, Juan Carlos Pérez Cabezas mantiene que “caminos por la naturaleza hay millones de km por todo el mundo, pero ¿Por qué escogen el de Santiago y se desplazan 11.000 km de su domicilio? Por ese encuentro interpersonal, de relaciones humanas y de respeto, en el cual se admiten todos los credos. El camino iguala, son todos iguales cuando están caminando y en el albergue. Esta es la parte fundamental que todos ven”.

LA “JEJU OLLE TRAIL”, UNA RUTA EN COREA DEL SUR INSPIRADA EN EL CAMINO DE SANTIAGO

Fruto de la admiración y el gusto de los coreanos por el Camino de Santiago nace la Ruta Jeju Olle Trail. Se trata de una ruta inspirada en la compostelana y que fue ideada por una periodista de Seúl. Su fundadora es Suh Myung Sook que, tras conocer Compostela, quiso reproducir algo semejante en su lugar de origen. Así fue cómo en 2007 nació la Jeju Olle Trail.

La isla de Jeju es una hermosa isla volcánica conocida como la “Hawaii de Corea”, localizada al sur del país. Aquí encontramos 425 km de rutas para caminar. En total 26 caminos distintos que discurren paralelos a la línea de costa y que atraviesan 135 villas con playas o puntos de alto interés turístico.

La Ruta Jeju Olle se inspira en el Camino de Santiago

Una media de 600.000 senderistas recorre estos caminos anualmente. El 90% son coreanos, pero, dentro del 10% restante encontramos visitantes de todo el mundo, aunque principalmente de países relativamente cercanos como Singapur, Malasia, Taiwán, Hong-Kong o Australia.

La portavoz de la Fundación que promociona los caminos en esta isla, Rachel Kim, nos cuenta cómo fue el nacimiento de estos senderos: “El nacimiento de Jeju Olle Trail está inspirado en el Camino de Santiago”. Su fundadora necesitaba un respiro de su competitiva rutina en la capital de Corea del Sur y, a su regreso quiso emular algo semejante a lo experimentado en Compostela: “Quería presentar su ciudad natal, la Isla Jeju, y la naturaleza asombrosa que presenta la isla y la cultura única que se encuentra aquí, a través de un largo sendero a pie, como el Camino de Santiago. También quería difundir las emociones que experimentó en el camino”. El Camino de Santiago ya era conocido, pero Kim explica para COPE que, con el diseño de la ruta de Jeju Olle, Santiago se hizo más popular en Corea del Sur: “la frecuente aparición del Camino de Santiago en las historias de Jeju Olle Trail y la motivación e inspiración de la Sra. Suh Myung Sook de fundar el sendero lo hicieron aún más popular. Muchos coreanos están muy interesados en el Camino de Santiago e, incluso, lo ponen como uno de sus objetivos vitales”.

Kim continúa su relato profundizando en la conexión del caminante con la naturaleza y el entorno: “Al igual que los peregrinos de Santiago buscan paz interior y encontrarse a sí mismos, nuestros senderistas esperan experimentar un autoconocimiento, olvidándose de sus problemas actuales”.

COREANOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

En Galicia la comunidad coreana es muy pequeña. Según el INE en 2019 vivían aquí 46 personas de esa nacionalidad. En toda España el total asciende a 4.202.

En Santiago de Compostela prácticamente se conocen todos. Aquí reside Ji Joung Kim Park. Esta mujer se vino a vivir a Galicia hace 20 años y estuvo unos meses como voluntaria en la Oficina del Peregrino, hasta que la pandemia interrumpió los planes del mundo entero. Quería ayudar a sus compatriotas a disfrutar de la capital de Galicia al máximo: “Viendo tantos peregrinos coreanos, pensaba que cuando tuviese tiempo libre lo podría dedicar a la ayuda de mis compatriotas”. Y es que ver a sus paisanos la hace sentirse más cerca de su hogar. Confiesa entre risas que le hacen preguntas de todo tipo, desde el coste de la vida y la vivienda, hasta dónde comer buen producto local.

De nuevo hablamos sobre los motivos que mueven a sus paisanos a caminar tan lejos de casa: “Es la oportunidad perfecta para encontrar paz y desconectar”.

Ji Young Kim Park ha trabajado de voluntaria en la Oficina del peregrino

Los peregrinos coreanos vienen, además, especialmente en meses de invierno. Enero y febrero es la época de mayor afluencia de caminantes de esa nacionalidad. El motivo principal es que se trata de fechas vacacionales en el ámbito educativo y que, en ese sector, profesores, alumnos y familias tienen más tiempo para viajar.

En Santiago de Compostela encontramos un único restaurante coreano: Numaru. Su responsable, Yoon, lleva 20 años en España, pero tan solo 5 en Galicia. Aquí decidió instalarse porque se siente en casa, nota el apoyo de sus vecinos y su clientela. La comida coreana parece gustar en la ciudad ya que, en plena pandemia, se decide a abrir el segundo establecimiento Numaru de Compostela.

Yoon tiene dos restaurantes de comida coreana en Santiago: Numaru

Explica para COPE que la fermentación y el picante son claves en la gastronomía de su país, pero insiste en que en España se come mucho y muy bien.

Yoon también ha hecho el camino varias veces, hasta ocho. Nos cuenta que en la Ruta Jacobea se descubre así mismo y que el intercambio cultural con personas de otros países le resulta enriquecedor: “Si todo el mundo hiciese el Camino de Santiago, el mundo sería mejor”.

Evidentemente los comienzos en un país tan lejano al suyo fueron complicados. Yoon reconoce que el idioma le costó mucho, y es que el coreano tiene un alfabeto distinto y la construcción gramática es diferente. Con todo, durante la entrevista, se anima a hablar un poco de gallego: “Agora intento falar galego, pero pouquiño difícil. Escoito, pero falar é difícil”.

En la ciudad de Santiago, la Universidad tiene un peso importante: no solo por el valor académico; también el histórico, por sus más de 500 años; pero además porque resulta otro atractivo para el turismo lingüístico. Cada año más de mil alumnos extranjeros llegan a la USC para seguir sus estudios o sus proyectos de investigación y aprender el idioma español. Los coreanos no son un grupo numeroso en este sentido, apenas 36 en los últimos 6 años, pero la Vicerrectora y responsable de Captación Internacional, María José López Couso, explica que no se trata de un país con el que haya mucha relación académica, así es que le parece un número destacable.

Una de las estudiantes coreanas que se decidió a continuar con sus estudios en la capital gallega es Jisu Jeong. Se trata de una joven de 22 años que vino a la ciudad del Apóstol durante un semestre para seguir su formación en Historia del Arte. Lo que conocía de España era el “fútbol, Barcelona, Madrid o Cervantes” y, una vez aquí, comprobó las diferencias entre regiones. Uno de sus recuerdos más memorables fue en un local de ocio nocturno, donde aprendió el baile tradicional gallego.

LA “PEREGRINACIÓN” DE LA INDUSTRIA CULTURAL COREANA: EL AUGE DE FICCIÓN Y MÚSICA

En los últimos años es notable el crecimiento y la difusión de la cultura coreana en todo el mundo. Desde la asociación Han-A Madrid, un grupo de personas que quieren promocionar la cultura de Corea en nuestro país, explican que desde el exitazo del Gangnam Style, en 2012, la música pop made in Corea se popularizó abriendo la puerta a grupos que en la actualidad son un auténtico fenómeno de masas.

Es el caso de los chicos que forman BTS, con 7 integrantes y que debutaron en 2013. La revista Time los calificó como “líderes de la siguiente generación”, debido a su impacto; o las chicas de Blackpink, formado por cuatro mujeres que debutaron en 2016. Ambas formaciones musicales baten récords de Youtube en cuanto a reproducciones y, cantando en inglés, pero sin renunciar a su lengua materna, son capaces de llegar a todo el público juvenil del planeta.

¿Cómo se explica el éxito del K-pop? Aida Barco, de Han-A Madrid, nos da su opinión: “Creo que el K-pop, las películas o series coreanas nos han dado algo diferente. Estamos tan acostumbrados a ver siempre lo mismo o a escuchar siempre lo mismo, de la misma manera que, cuando ves algo distinto, te capta, llama la atención”. La narrativa usada en la ficción coreana o la estética de los grupos musicales no tiene nada que ver con la occidental: “Te hace que quieras conocer un poco más a la gente detrás y todo está entrelazado”. Así es como uno entra y se sumerge en el mundo fascinante de la cultura coreana. “El k-pop es pop de Corea del Sur, pero es una canción, acompañada de un vídeo musical, acompañado de una coreografía, acompañada de una estética, acompañada de un concepto diferente para cada tema, cada álbum, cada grupo… pensar hasta el mínimo detalle”.

Aida Barco cita también el boom del cine coreano y para muestra el triunfo en los Oscar’s de Parásitos y el director Bong Joon-ho. A la inversa, Han-A Madrid explica que el cine español también es exitoso en este país asiático. “Ha habido varios nº1 de películas españolas en la taquilla coreana (como el Hoyo o Malasaña 32) y el número de turistas coreanos en nuestro país ha crecido muchísimo a raíz, sobre todo, de programas de televisión que son una mezcla entre reality-show y documental. Vinieron a España a grabar y visitaron distintos sitios que se volvieron, después, destinos populares entre el público coreano”.