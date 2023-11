Falamos do proxecto "A todo piñón" posto en marcha polo Concello da Pobra do Caramiñal para a recuperación de bicicletas, triciclos e patinetes usados que serán doados neste vindeiro nadal, unha vez rehabilitados polos participantes na Escola da Segunda Oportunidade destinada a mellorar as competencias prelaborais e profesionais da xente moza