Herrera en COPE de las Rías 18/04/2023 De lunes a viernes a las 12.50 horas

Hablamos con la Secretaria Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia, Susana López Abella, sobre la polémica suscitada en Boiro por varias usuarias del Centro de Información de la Mujer (CIM) que ha acabado con este grupo de mujeres víctimas de violencia de género recibiendo ese servicio en el CIM de Ribeira y con el Concello de Boiro denunciando en los juzgados a la anterior responsable de este grupo.

Una situación "inédita en toda Galicia", según la propia Susana López Abella que espera que "no haya intencionalidad" del gobierno municipal de Boiro en perjudicar a estas mujeres aunque nos cuenta en Herrera en Cope de las Rías que no llega a entender cómo se ha llegado a este punto en un asunto en el que "debe primar la atención a la que estamos obligadas las administraciones a estas mujeres a las que hay que ayudar y, sobre todo, no revictimizar".