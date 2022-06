Alberto Pérez, Matrícula de Honor en Bachillerato a los 39 años: "Quise dar un cambio en mi vida"

En Herrera en Cope de las Rías charlamos con Alberto Pérez, padre de familia y cocinero de profesión que, a sus 39 años "case chegando aos 40", acaba de obtener la nota más alta de Bachillerato en el IES Nº Un de Ribeira (A Coruña).

Asegura que fue durante la pandemia "que a cabeciña deu moitas voltas", cuando tomó la decisión de dar un cambio a su vida y matricularse en Bachillerato que acaba de terminar con Matrícula de Honor y una nota media de 9,76.

Prepara ahora los exámenes de la EBAU "aos que me presento a todas as optativas porque quero facer Administración e Dirección de Empresas (ADE) na UNED" y agradece el esfuerzo y dedicación de sus profesores "que me deron todas as facilidades para estudar e foron os que me deron ánimos cando estos flaqueaban".

Reconoce que "en canto rematen os exames da ABAU" celebrará su título de Bachiller porque, hasta ahora, no ha tenido tiempo.