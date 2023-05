Fallece un vecino de As Pontes en un accidente de moto en la localidad

Un vecino de As Pontes, Javier Álvarez López, de 40 años de edad, perdió la vida minutos antes de las tres de la tarde de este martes, 16 de mayo,al sufrir un accidente con su moto en el cruce entre las carreteras AC-564 y la AC-142, en el desvío del polígono industrial de Penapurreira, a la altura de la parroquia de Goente, en As Pontes.

El motorista pontés, conocido por “Ronquillo” perdió el control de la moto acabó colisionando contra dos señales.

Al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de As Pontes, Bomberos do Eume y personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que no pudieron hacer nada por salvar la vida del vecino de As Pontes que era además muy querido y conocido.