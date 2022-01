Estas son las recomendaciones que hace la Guardia Civil para no ser víctima de delitos telemáticos

La Guardia Civil ha publicado una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de delitos telemáticos, que en los últimos tiempo se ha multiplicado y que motivan que el número de denuncias se haya incrementado de manera exponencial.

Así, se incide en que nunca se proporcione datos personales y bancarios, y que en el pago online, la transferencia bancaria no es un método seguro. También se reseña que nunca se deben de enviar datos personales, como DNI o pasaporte, PIN o cualquier otra información por e-mail o grupos de mensajería SMS o WhattsApp, ya que puede ser usada para cometer ilícitos.

Cuando se pacte una venta, y en especial si el vendedor o comprador facilita rápidamente el DNI, que puede ser de otra persona, solicite una conversación telefónica, principalmente una vídeo llamada, con el vendedor o comprador y así sabrá si es quien dice ser.

También se recomienda no facilitar nunca el número secreto de la tarjeta bancaria, no tomar ninguna decisión precipitada y pedir una segunda opinión a un familiar o conocido en caso de duda, y no ofrecer los datos bancarios por la red.

NO PAGAR POR ADELANTADO

En caso de realizar una compra online a otro particular, no se debe de enviar dinero por adelantado al vendedor, es preferible solicitar recibir el producto por adelantado, y tener en cuenta que lo más correcto es realizar la compra venta en mano y asegurando la identidad del comprador.

Por otra parte, es importante asegurarse de haber recibido el dinero, y no acepte retención del dinero por terceros de confianza, ya que “estos pueden ser suplantados” salvo que este totalmente seguro de usar método o pasarelas de pago con las que trabaje habitualmente y de las que conoce la metodología de trabajo (PayPal).

También se recomienda no realizar pagos directos a teléfonos móviles, o con extracción de dinero en cajeros, ya que nunca sabrá a quién le realiza el pago, e igual es un estafador genérico, y solicite cuenta bancaria para el ingreso de la compra, y no realizar pagos a quién le fuerce a usar método de pago como MoneyGram, Western Union o plataformas similares.

Si es posible debe realizar la entrega del artículo que venda en mano y se debe de utilizar empresas de transporte oficial del portal de compraventa si la tiene (garantiza la compra) o en su defecto envío contra rembolso.

Por último, inciden en que hay que desconfiar si la plataforma para establecer el pago cuenta con logos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de cualquier otro Cuerpo de Seguridad, ya que los agentes no revisan las transacciones habituales de compraventa que se producen en Internet.