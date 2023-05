Un conductor herido en As Pontes tras colisionar con su furgoneta con una excavadora

El conductor de una furgoneta resultó herido, sobre las 12,30 horas de este jueves, 4 de mayo, tras colisionar contra una excavadora, en el polígono industrial de Os Airíos, en As Pontes.

Al lugar acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local de As Pontes y a los voluntarios de Protección Civil de As Pontes. Además, los Bomberos do Eume tuvieron que liberar al conductor, que había quedado atrapado, y que fue luego trasladado al hospital Arquitecto Marcide en una ambulancia del Urxencias Sanitarias de Galicia-061.