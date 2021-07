Yusef, un menor de 12 años de Ferrol recientemente trasplantado de riñón, recibe material informático

El Director General de Fundación Amigos de Galicia, Jesús Busto Peteiro hizo entrega este lunes de material informático y libros de lectura a un menor de 12 años de Ferrol, alumno de 1º de ESO, recientemente trasplantado de riñón.

El acto tuvo lugar en la sede de Alcer en Ferrol, en la Casa Solidaria, donde acudió la familia receptora del material, Ana Rodríguez y Yusef Salec; el Presidente de la Federación Alcer, Rafael Rodríguez; Eva Martínez Montero, concelleira de Benestar Social e Patrimonio Histórico; y representantes del IES Sofía Casanova, centro donde Yusef cursa sus estudios.

Esta entrega se enmarca dentro del programa que lleva a cabo la entidad “Dixitalízate con Nós”, programa que tiene como objetivo acabar con la brecha digital de los menores en edad de escolarización de familias con escasos recursos en Galicia mediante la entrega de material informático como tabletas u ordenadores y conexión a internet. Este programa cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia dentro de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés social para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

Además del material informático, el menor también recibió por parte de la entidad un pack de libros de lectura.

¨É un verdadeiro drama que os menores en idade de escolarización non poidan acceder a unha edicación de calidade por non ter acceso ás novas tecnoloxías. Trátase dunha necesidade urxente, que non pode esperar, á que lle temos que dar solución o antes posible¨señaló Jesús Busto, director general de Fundación Amigos de Galicia.

La Orientadora del IES Sofía casanova, señaló la importancia de esta ayuda que permitirá al menor poder ser más autónomo en sus estudios, destacando su gran capacidad y el esfuerzo y dedicación que dedica a pesar de sus problemas de salud.

Por su parte, la tía del menor y representante de la familia agradeció emocionada esta ayuda tanto a Fundación Amigos de Galicia, como a Alcer, por el apoyo prestado a lo largo de los últimos años y hasta que el joven recibió el trasplante.

La Concelleira de Benestar Social de Ferrol, Eva Martínez felicitó al menor y agradeció el trabajo de las entidades presentes en el acto.

La entrega del material escolar a Yusef ha sido posible gracias a la colaboración que la entidad mantiene con la Federación Alcer Galicia. El presidente de Alcer Galicia, Rafael Rodríguez hizo referencia a las grandes dificultades por las que pasan los menores estudiantes, que tienen que desplazarse semanalmente fuera de su ciudad para ser dializados y agradeció a Fundación Amigos de Galicia esta colaboración y otras realizadas en los últimos años.