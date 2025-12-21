La Xunta refuerza la prevención de inundaciones en Ferrol con nueva señalización de riesgo

Foto de archivo de una limpieza de ríos por parte de operarios de la Xunta de Galicia

La Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático ha finalizado, a través de Augas de Galicia, la instalación de un total de 14 paneles informativos en el área de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) del Rego de Aneiros, en el ayuntamiento de Ferrol. El objetivo de esta medida es concienciar a la ciudadanía sobre los peligros asociados a estas zonas y divulgar las pautas de actuación recomendadas en caso de un episodio de este tipo.

Una zona de alta peligrosidad

El área del arroyo de Aneiros está clasificada dentro del grupo IV del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PXRI) de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Esta categoría agrupa las zonas de mayor peligrosidad y riesgo desde el punto de vista de la posibilidad de que se produzcan desbordamientos.

Esta actuación busca mejorar la conciencia pública sobre la dinámica natural de los ríos y reforzar las medidas de protección. La iniciativa se enmarca en el Plan estratégico de divulgación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Pedarpsi) y da continuidad a la instalación de señales en otras zonas sensibles de la Demarcación Galicia-Costa.

Paneles para todos con una inversión de 700.000 euros

En la zona del rego de Aneiros, con una longitud de 1,7 km, se han colocado seis paneles generales grandes, seis de tamaño reducido y dos paneles infantiles. Estos últimos utilizan un lenguaje y una estética más sencillos y adaptados al público infantil, repartidos entre zonas verdes, bordes de la carretera y puntos cercanos al paseo marítimo.

La instalación de estos carteles se enmarca en un contrato de Augas de Galicia para el servicio de concienciación y divulgación del riesgo de inundación, dotado con un presupuesto de casi 700.000 euros. Con este contrato también se desarrollan talleres en centros de educación infantil y primaria para concienciar a las nuevas generaciones sobre los anegamientos.

El organismo autonómico ha instalado ya estos indicadores en 19 ayuntamientos con áreas de alto riesgo. De esta forma, refuerza su compromiso con la prevención y gestión de inundaciones, cumpliendo con el PXRI vigente hasta 2027, que ya está sometido a revisión para aplicar la directiva comunitaria.