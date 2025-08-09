La Xunta abre el lunes la inscripción para cursos gratuitos de conducción segura de motos en septiembre y octubre

La Xunta de Galicia ha anunciado la apertura del plazo de inscripción, a partir de este lunes, 11 de agosto, para una nueva edición de sus cursos gratuitos de conducción segura de motocicletas. La iniciativa, que se enmarca dentro del "Plan de Seguridad Vial 2022-2025. Visión Cero", busca reducir los riesgos en las carreteras gallegas y mejorar la formación de los motoristas.

En esta ocasión, se ofrecerán 160 plazas para un total de 8 cursos que se desarrollarán en cuatro jornadas en los meses de septiembre y octubre. Las formaciones tendrán lugar en las siguientes localidades:

13 de septiembre: Monforte de Lemos

20 de septiembre: O Porriño

27 de septiembre: Culleredo

4 de octubre: Narón

Los cursos están dirigidos a personas mayores de 18 años que dispongan de permiso de conducción de motocicletas. En el caso de tener el permiso B, se requiere un mínimo de tres años de experiencia. El objetivo principal es que los participantes mejoren el control de su vehículo y adquieran habilidades para conducir de forma más segura.

La inscripción se podrá realizar desde el lunes a las 9:00 horas a través de las páginas web de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y de la entidad colaboradora, Motovial. Los participantes deberán asistir con su motocicleta en buen estado, así como con el equipamiento de protección obligatorio, como casco, guantes, botas y ropa protectora.

PROGRAMA

Cada jornada formativa se dividirá en dos cursos, uno por la mañana y otro por la tarde, con un máximo de 20 alumnos por grupo. La formación incluye una parte teórica y una práctica, en la que se abordarán temas clave como:

Técnicas para mejorar el control de la motocicleta.

Reacción ante situaciones adversas.

Gestión de la trayectoria en curvas y manobras evasivas.

Conducción con pasajero.

Mantenimiento básico del vehículo.

Esta es la segunda convocatoria del año, tras el éxito de los cursos impartidos en mayo y junio en Curtis, Pontevedra y Ourense, en los que participaron 160 motoristas. La Xunta tiene como objetivo ofrecer un total de 32 cursos hasta 2026, lo que permitirá la formación de 640 motoristas en toda la comunidad.