Estas son las claves para mejorar la humanización al paciente en el ámbito sanitario

¿Está la atención sanitaria humanizada en nuestra demarcación sanitaria?. ¿Nos sentimos los pacientes bien atendidos y escuchados?.

Vamos a empezar por el principio, ¿qué se entiende como atención humanizada? Nos lo contó Estrella López-Pardo, subdirectora de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía del Área Sanitaria de Ferrol.

"La humanización debe de ser una responsabilidad inculcada en el ejercicio de nuestra profesión. Tiene que tener en cuenta varios aspectos: una comunicación efectiva, una escucha activa, empatía y participación por parte del paciente", aseguró la doctora.

Sabido esto, tenemos que conocer que en nuestra demarcación existe un trabajo en equipo entre diferentes profesionales, para mejorar la comunicación afectiva de los médicos hacia los pacientes, para que tengan con nosotros una escucha activa, para que sean más empáticos y para que se fomente también la participación de la ciudadanía en los procesos y encuentros médicos. Consideran desde el área sanitaria que en la formación universitaria de Medicina falta incidir en aspectos como la necesidad personalizada de información al paciente, o en la implicación del mismo.

EL SANITARIO COMO PRINCIPAL AGENTE DE LA HUMANIZACIÓN

También hay otros escollos que lastran que los médicos no se centren en el paciente en exclusiva, es el caso de la excesiva burocracia, el conocido como “papeleo”, todo aquello que tienen que hacer desde el ámbito informático. Recalcan desde la gerencia que los profesionales deben de salvar esos problemas y ser la fortaleza que el sistema necesita para mejorar la relación con los pacientes y mejorar la confianza.

OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA

Los micrófonos de COPE hemos ido a la calle a preguntar si los ciudadanos/as consideran que la sanidad pública está humanizada o no.

Muchos apoyan a los médicos y facultativos argumentando que además se ven sometidos a un gran estrés o excesiva carga de trabajo, pero que aún así "la mayoría están humanizados y hacen su trabajo lo mejor que pueden"

Otros ciudadanos no lo tienen tan claro. Piensan que no somos atendidos "como es debido", mientras que otros aseguran que desde su punto de vista es necesario una mayor "personalización del trato". Incluso hemos encontrado una mujer que nos ha afirmado que se mudó desde Cataluña a Galicia, que traía su expediente médico y que un profesional sanitario afirmó no tener tiempo para leerlo.