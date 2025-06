San Andrés de Teixido impulsa su proyección turística con un nuevo punto de información y visitas guiadas

A pesar de las inclemencias meteorológicas que puedan presentarse, el municipio de Cedeira, y en particular el entorno de San Andrés de Teixido, se consolida como un destino turístico de creciente interés. Sergio Muiño, promotor e impulsor del proyecto EUFUNDEVIVO, ha liderado iniciativas clave para potenciar la proyección de este icónico lugar, que este verano 2025 presenta importantes novedades.

Desde el pasado 1 de junio, San Andrés de Teixido cuenta con un punto de información turística en la propia aldea, una colaboración entre el Concello de Cedeira y EUFUNDEVIVO. Muño explica que allí reciben a visitantes de toda Galicia, del resto de España y de diversas partes del mundo, desde Alemania y Francia hasta Australia y Estados Unidos. "Les damos un poco de información, tanto de San Andrés de Teixido, de la historia, tradiciones, leyendas, y también del entorno, al fin y al cabo, de este geoparque y un poquito lo que pueden visitar por la zona", detalla.

Lo que más sorprende a los visitantes, según Muiño, es la historia y las tradiciones inmateriales que rodean San Andrés. "Se encuentran en una ruta de carretera muchas veces, conociendo esta zona de Galicia y llegan a la aldea y es verdad que a veces llegan como un poco perdidos", comenta. Sin embargo, una vez se les explican las leyendas, la importancia en el "alma de los gallegos" y la elaboración de las artesanías de miga de pan, "parece que hasta le cogen un cariño diferente". El misticismo y el paisaje de acantilados, que ofrece una experiencia única incluso en días nublados o lluviosos, son también grandes atractivos.

VISITAS

Complementando el punto de información, el Ayuntamiento de Cedeira promueve visitas guiadas diarias en San Andrés de Teixido. Estas se realizan a las 12:00 del mediodía, tienen un coste simbólico de 2 euros y una duración aproximada de 40-45 minutos, diseñadas para encajar en cualquier itinerario turístico. "Intentamos centrar esa tradición, esa artesanía, incluso ese santuario, esas tradiciones, leyendas", explica Muño, aunque también ofrecen opciones más amplias para quienes deseen profundizar en la evolución del pueblo o en la elaboración de la artesanía de pan.

EUFUNDEVIVO Una de las visitas guiadas

Sergio Muiño ha sido recientemente reconocido por su tesis doctoral sobre turismo y desarrollo en San Andrés de Teixido en SocNatur, una investigación iniciada en 2019 que busca apoyar el desarrollo turístico desde una perspectiva de calidad y sostenibilidad. La tesis aborda temas cruciales como la inclusión, la accesibilidad, el perfil del visitante (quién visita, cuándo, de dónde, cuánto gasta) y la evolución funcional del pueblo.

"Es muy importante tener esa base, tener ese refuerzo de conocimiento que permita tomar las acciones... las que más se puedan adecuar, porque a veces las decisiones son difíciles de tomar", subraya Muño. El objetivo es una proyección global de San Andrés de Teixido que, si bien históricamente se quedaba en el ámbito local, ahora está llegando a España y a muchos puntos del mundo.

EUFUNDEVIVO Pasaporte a Teixido

Muiño enfatiza que este logro es fruto de un "trabajo comunitario", apoyado en el conocimiento de los vecinos, la labor de los artesanos y otras iniciativas locales como la rapa das bestas. "Aunque muchas veces yo soy esta cara visible... me gusta destacar que es un trabajo de toda la comunidad, si no, al fin y al cabo, pues, no tendría sentido tampoco", concluyó.